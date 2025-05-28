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自由開講》用華國視角看林昶佐派駐芬蘭 只會讓人笑掉大牙

2025/05/28 10:30

◎ 呂建璋

近期，前立委林昶佐派駐芬蘭的消息引起政壇各方攻訐，就我看來，在台灣特殊的外交處境上，林昶佐個人在不同領域的經歷，可以讓他清楚知道外交界線，同時藉由自身在音樂上全球知名度，替台灣在外交上有新突破

總統府日前發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）總統府日前發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）

中國長期以來對台灣地位的打壓，導致台灣在各大國際組織中出席困難。就我理解，外交應該是最簡單可以說是國家間的互動。而根據該國特色的外交策略，在各國都並非特例。在日本，已故的前國會議員豬木，也運用其摔角選手的經歷，在國會議員任內進行不少外交交流，而香港也正用摔角與他國交流。

回到台灣，上週（0519）賴清德總統接受日本天團「嵐」成員櫻井翔的專訪，而音樂與外交的文化外交手段，讓台灣在國際上創造了新一波的能見度非典型的外交策略似乎是賴清德的新策略。像是現任我國駐奧地利大使劉玄詠，就是因為其音樂背景被派駐到音樂之國。

由總統派任的駐外使節，則又需要兼具落實該任總統外交政策的能力。目前有看到質疑林昶佐的聲音中提到，非外交專業或外交特考的派任，讓外交人員的升遷受到影響。這個論點刻意混淆常任與政治任命的差別。透過常任文官的體制運作，讓政府運作不會隨著政權替換而失去功能；而政治任命的職位則是讓任命者能夠徹底落實自己的政策，為選民負責。這些最簡單的憲政運作ABC，難道國、眾兩黨人士與智庫不知道嗎？

日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪賴清德總統。（資料照，總統府提供）日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪賴清德總統。（資料照，總統府提供）

這也難怪，看國、眾兩黨立委在立法院的質詢，確實需要多上一點課。像是這次以身心症質疑外交任命的林憶君，以及對於國會運作、議事規則不熟悉的麥玉珍，兩位的表現比起林昶佐更需要被徹底檢視。反觀林昶佐的經歷，過去曾任國際特赦組織台灣分會長，且在立委任內也對外交領域有所涉獵。林昶佐本人今天（0525）也說明，閃靈樂團過去就常與芬蘭工作人員一起工作，長達七、八年的時間，這也徹底地打破了質疑人士的說法。

林昶佐與芬蘭在音樂、語言上的連結早就不證自明。反觀國、眾兩黨等提出質疑的人士，自身在立法院或政治工作中的表現，早就被人民嗤之以鼻。要刮別人鬍子之前，先刮刮自己的吧！在面對國際困境下，外交政策本就需要隨時間改變，不可能一直鎖在華國舊思維中。請國、眾兩黨停止無根據的質疑，並且作好自己的事情吧！

（作者為中山大學研究生）

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