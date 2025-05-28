自由開講》用華國視角看林昶佐派駐芬蘭 只會讓人笑掉大牙

◎ 呂建璋

近期，前立委林昶佐派駐芬蘭的消息引起政壇各方攻訐，就我看來，在台灣特殊的外交處境上，林昶佐個人在不同領域的經歷，可以讓他清楚知道外交界線，同時藉由自身在音樂上全球知名度，替台灣在外交上有新突破。

總統府日前發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。（資料照）

中國長期以來對台灣地位的打壓，導致台灣在各大國際組織中出席困難。就我理解，外交應該是最簡單可以說是國家間的互動。而根據該國特色的外交策略，在各國都並非特例。在日本，已故的前國會議員豬木，也運用其摔角選手的經歷，在國會議員任內進行不少外交交流，而香港也正用摔角與他國交流。

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回到台灣，上週（0519）賴清德總統接受日本天團「嵐」成員櫻井翔的專訪，而音樂與外交的文化外交手段，讓台灣在國際上創造了新一波的能見度。非典型的外交策略似乎是賴清德的新策略。像是現任我國駐奧地利大使劉玄詠，就是因為其音樂背景被派駐到音樂之國。

由總統派任的駐外使節，則又需要兼具落實該任總統外交政策的能力。目前有看到質疑林昶佐的聲音中提到，非外交專業或外交特考的派任，讓外交人員的升遷受到影響。這個論點刻意混淆常任與政治任命的差別。透過常任文官的體制運作，讓政府運作不會隨著政權替換而失去功能；而政治任命的職位則是讓任命者能夠徹底落實自己的政策，為選民負責。這些最簡單的憲政運作ABC，難道國、眾兩黨人士與智庫不知道嗎？

日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪賴清德總統。（資料照，總統府提供）

這也難怪，看國、眾兩黨立委在立法院的質詢，確實需要多上一點課。像是這次以身心症質疑外交任命的林憶君，以及對於國會運作、議事規則不熟悉的麥玉珍，兩位的表現比起林昶佐更需要被徹底檢視。反觀林昶佐的經歷，過去曾任國際特赦組織台灣分會長，且在立委任內也對外交領域有所涉獵。林昶佐本人今天（0525）也說明，閃靈樂團過去就常與芬蘭工作人員一起工作，長達七、八年的時間，這也徹底地打破了質疑人士的說法。

林昶佐與芬蘭在音樂、語言上的連結早就不證自明。反觀國、眾兩黨等提出質疑的人士，自身在立法院或政治工作中的表現，早就被人民嗤之以鼻。要刮別人鬍子之前，先刮刮自己的吧！在面對國際困境下，外交政策本就需要隨時間改變，不可能一直鎖在華國舊思維中。請國、眾兩黨停止無根據的質疑，並且作好自己的事情吧！

（作者為中山大學研究生）

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