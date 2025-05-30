之所以給予瘖啞人士減刑的優惠，是因為身心障礙者在身體或心理上無法像一般人一樣自由，行為上就更容易出現偏差，尤其是自幼聽不到話、說不出話的人，接受知識與社會教育的程度比一般人來的差，難以期待他們能像一般人一樣有遵法觀念。

◎ 法操司想傳媒

近期花蓮縣發生一起瘖啞男子涉嫌勒斃女老師的悲劇。據報導指出，花蓮縣一所偏鄉國中的29歲女老師17日遭人發現陳屍校外的宿舍，疑遭人勒斃。警方獲報後，立即封鎖現場進行採證，發現女老師的手機遺失、衣褲不整，警方從監視器當中鎖定26劉姓瘖啞男子涉有重嫌，動員眾多警力在劉男經常出沒處搜索，終於在海堤附近的防風林找到疑似意圖畏罪輕生的劉男，卻因樹枝太細斷裂，當場被警方逮捕。

花蓮縣發生一起瘖啞男子涉嫌勒斃女老師命案。（資料照）

據了解，劉姓男子無業，平常就靠著政府、慈善機構的補助為生，平常無所事事都會日處嫌晃，偶而還會偷東西，因為語言不通也聽不到，獨來獨往，所以也很少跟他交流，以前還會把阿嬤打傷。



由於劉姓男子是弱勢身心障礙者，因此教會經常會定期訪視關懷，劉男又很愛跟年輕女生搭訕，靠著無法言語的缺陷來跟女生交換通訊方式，經常會傳一些過於露骨的訊息跟相片騷擾女性，因此被害老師不堪騷擾，二個多月前就把劉男封鎖，劉男還不斷到教會拜託被害人解封。



此次案件一出，不少網友表示刑法當中關於瘖啞人士可以減刑的規定，相當不公平，呼籲未來審理本案的法官勿枉勿縱，不要給予減刑。但為何刑法上對於瘖啞人士有如此的優待？



刑法第20條規定「得」減刑



根據刑法第20條規定：「瘖啞人之行為，得減輕其刑。」，所謂的瘖為聽不到聲音的聾子；而啞，指的是不能說話的啞巴，而且需要符合又「瘖」又「啞」，即既不能講話，也不能聽到聲音，也必須從「出生」及「自幼」（未滿7歲）瘖啞者而言。



之所以給予瘖啞人士減刑的優惠，是因為身心障礙者在身體或心理上無法像一般人一樣自由，行為上就更容易出現偏差，尤其是自幼聽不到話、說不出話的人，接受知識與社會教育的程度比一般人來的差，難以期待他們能像一般人一樣有遵法觀念。



另外，由於瘖啞人士在社會上、家庭上容易遭到排擠，也容易使他們成為社會中孤立的少數，產生行為偏差。因此，立法者認為若課予瘖啞人士跟一般人一樣重的刑責，對於他們來說並不公平，也無法藉由刑法解決類似的社會問題。



雖然刑法上能夠給予瘖啞人士減刑的機會，但法操認為這並不是瘖啞人士能犯罪的藉口，新聞報導中的劉姓男子完全可以控制自己的行為：不要騷擾女老師、不要犯案，很難想像一名26歲能夠正常使用line等社交軟體的人會不知道以上這些道理。至於這起案件未來將如何審理，法操會持續為大家關注後續消息。

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本文經授權轉載自【法操】瘖啞男子涉嫌勒斃女老師，為何瘖啞人士在刑法中能減刑？

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