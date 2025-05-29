自由開講》解開2758號決議文的爭議

◎ 守護自由的老鷹

美國聯邦眾議院於當地時間5月5日口頭無異議通過《台灣國際團結法案》，強調聯合國大會第2758號決議並未處理台灣或其人民在聯合國中的代表權問題，亦未對台灣主權作出任何表述。

美國聯邦眾議院0506口頭無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。（歐新社資料照）

這讓聯合國2758號決議文的爭議，浮上檯面，讓我們理解，歴史真的是一面鏡子，國民黨時代不想面對的過去，因為一直沒有好好的跟台灣國民解釋，因為很多當年的官大人不願意面對，也造成很多人不理解的過去，一定要用心去查史料才知道事實，我們才會了解，我們台灣過去為何那麼艱困的成長。

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事實是這樣，聯合國大會第2758號決議，於1971年10月25日在第26屆聯合國大會上表決通過，內容是關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位，所以只有中國代表權的問題，真的就是代表權，不包含台灣主權。

而日後中華民國放棄中國代表權、卻未以台灣代表權席位，來加入聯合國，於是留下相關歷史爭議。中華民國政府將此決議案稱作「退出聯合國」？

聯合國大會第2758號決議處理的是中國的代表權問題，不代表台灣主權。圖為聯合國總部。（路透檔案照）

美國眾議院這個「台灣國際團結法案」，要求美國在國際組織中積極發聲，抵制中國對涉台議題的扭曲詮釋。因為當年的該決議導致，後面台灣退出與聯合國的相關國際組織，包括世界衛生組織、國際民航組織等？

所以當年的蔣總統，如果不要堅持中國的名稱，改用其他名稱留在聯合國，那還有參賽權，但就因為當年的沒有堅持，現在聯合國的代表權沒有了，參加國際組織也不行，中國還透過各種手段，拉攏聯合國會員封殺台灣，在國際的舞台不讓台灣出現？

既然2758號決議並未提台灣主權問題，「而這一決議處理的僅僅是中國的代表權問題，而且字義上僅限於聯合國的代表權，不代表台灣主權，只是因為當時的海峽兩岸氛圍都主張世界上只有一個中國，這也是國際社會的共同認知。」

可當年的時空背景，沒有人知道台灣會走出自己的路，既然2758號決議文講得只是中國代表權問題，那確實沒有包含台灣的主權，這是無庸置疑的。

當年的聯合國2758號決議文的真實含意，是承認中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一。不代表台灣不能用其他名稱加入聯合國會員。

後來不少台灣和國際專家表示，「領土問題涉及複雜的國際法，而聯合國的決議僅僅是聯合國代表權，並不能從法理上決定一個國家的疆界」。這才是重點（2758的重點，只是聯合國代表權的問題，不包含領土，主權）。

中共透過系統性手段，包括恐嚇、賄賂與外交壓力，試圖將台灣從國際社會中抹除。（示意圖，路透）

話題轉回，美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）在表決前的發言指出，中共正透過系統性手段，包括恐嚇、賄賂與外交壓力，試圖將台灣從國際社會中抹除，他直言：「幾乎沒有其他例子，比中共扭曲2758號決議更能說明它的企圖。」這就是中國的政治心機，從心理跟政治，還有外交封殺台灣，真懷疑當年的國民黨這麼弱，被中國打成這樣，還不會還手？

後來大玩文字遊戲的中國，妄想用一紙文字解釋曲解自己對台灣的主權，用一個中國原則來包裝中華民國的正當性，自認為有了中國代表權就可以把中華民國台灣納編進自己的版圖？

問題是天下真的有這麼便宜好賺的事？

一個決議文讓你賺到一個國家，人民，主權？

一成串的問號排列在國際輿論上喔！

現在台灣已經站穩腳步，不管你要叫台灣，或中華民國，或者中華民國台灣，台灣執政黨應該走出自己的路，符合台灣人期望的路，不要跟中國搶那個名稱，我們大可以用不同於中國的名稱，重新加入國際組織，包含聯合國，相信這是很多國人的期待，加油，台灣。

（作者為業餘作家，軍事研究者）

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