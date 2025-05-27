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自由開講》注意中國國民黨慣用的緩兵之計

2025/05/27 17:00

◎ 蕭奕泉

1947年228事件發生後，陳儀政府萬萬沒想到，人民的怒火會延燒全台。2025年全台罷免不適任立委，二階送件時間陸續截止，中國國民黨也沒想到全台一人一筆一畫連署率會衝那麼高。

各罷團陸續公布二階份數，不僅台北市數量驚人，連深藍艱困選區也陸續達標（編按：0523已有31個罷團完成二階送件）。國民黨中山、北松山立委王鴻薇曾說：「我們沒有在怕罷免的」，到後來改口「我們已經在為三階做準備」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照）國民黨立委王鴻薇。（資料照）

228事件後，陳儀也為了鎮壓台灣人民做準備，暗中向蔣介石請調軍隊來台。表面上同意各地組織「二二八事件處理委員會」、宣布縣市長民選（如台南市湯德章），一面喊話廣開言路、包容意見。3月9日憲兵第21團1營自基隆抵台北，陳儀宣布台北、基隆戒嚴，「三月大屠殺」殺遍全台。

2025年5月初，藍白多數之立院，先解凍了公視預算，再宣佈新增「4+1」天國定假日，是否像極了1947年陳儀的緩兵之計？

罷免二階到三階將有一段冷卻期，藍白定會持續略施小惠讓全台仇恨值降低，若三階投票與四階補選，未能翻轉藍白立院多數之態勢，台灣的民主自由與生活方式，將如中指女孩徐巧芯所說的「加倍奉還」

（作者為英文老師）

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