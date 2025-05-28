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自由開講》啟用新思維+AI 用運動打造健康台灣

2025/05/28 13:00

◎ 温啟邦 蔡旻光

賴總統日前指示，運動應成為國人生活的一部分，針對半數國人身體活動未達標，訂下目標2030年身體活動人口數較2021年增加15%。其實台灣30-50歲的中壯年人口平均每7個人有6個不運動，這些所謂的社會中堅份子，目標只增加15%是遠遠不足，應以新思維，利用AI大膽推廣運動，五年後應能達到半數以上全民都能有規律運動的境界。我們最近發表的研究論文，或許可改變台灣運動策略的方向，在此拋磚引玉，介紹內容與讀者分享：

針對逾半國人活動量未達世衛標準，賴清德總統提出4大策略推廣全民運動，盼2030年身體活動人口數較2021年增加15%。（資料照）針對逾半國人活動量未達世衛標準，賴清德總統提出4大策略推廣全民運動，盼2030年身體活動人口數較2021年增加15%。（資料照）

一、推廣穿戴式手錶：台灣有1/4的人已經使用智慧手錶或手環，包括蘋果、Garmin、Fitbit、小米，推廣智慧手錶時並引進國外運動網站，讓運動者每日有自己運動的紀錄。這紀錄不只是每日步數、時間，還要有運動強度，因為步步不等值，有人萬步沒有他人三千步的功效，就是因為運動強度不夠，雖公認每日萬步的確有在運動，但就是達不到期待健康的境界。如何判定運動強度？這需要紀錄運動時的心跳。

依年齡不同，每人運動時所需達到的心跳門檻不一，三十歲者要達到每分160以上才有分數，五十歲要達每分150以上，而六十五歲就只要每分140就有分數。智慧手錶會記錄運動時心跳，國外網站使用ＡＩ將累積超過門檻的時間，轉換成ＡＱ分數（Activity Quotient） 舊稱PAI，每周以100分為健康目標﹑國外運動者每日審視自己運動量，看著ＡＩ算出的分數，是否達標，運動者有回饋有追蹤，數字騙不了人，無法偷懶，有效運動，才不會做白工，才會持久。以運動時心跳衡量，比步數、時間好，因為游泳、騎單車，也都可轉成分數。

智慧手錶可以記錄運動時心跳及運動量，強化運動的動機。（圖取自Unsplash）智慧手錶可以記錄運動時心跳及運動量，強化運動的動機。（圖取自Unsplash）

二、醫師的參與：個人ＡＱ分數，自己每日追蹤觀賞之餘，國外尚可自動轉入健保資料，經由負責醫師諮商，改善運動習慣。怪不得華爾街日報稱讚此突破，說「今後你的醫師懂你的健康，可能沒有你的智慧手錶多了」。

三、信不信由你，病人運動，健康效果是健康人的兩三倍；我們都以為運動屬健康人的專利，有病有三高有慢腎病者，都勸人不該運動，應該多休息。其實有糖尿病的人運動，健康好處比沒糖尿病者大兩倍，有腎臟病者運動，比沒腎病者大三倍，如果糖尿病又有腎病，這些嚴重糖腎病者若能運動，好處可比沒病者大五倍。所以，愈是有病，能夠運動者，就會有意外健康的福氣了。

四、運動對癌症、失智、中風等百病的預防與治療都有好處，有運動，不是只對一種病有效，運動可一箭百鵰，預防百病，不像藥物，要對症下藥，高血壓藥治不了糖尿病，花錢吃藥還可能有副作用。反之，大家低估不運動的壞處，不運動百病叢生，防不勝防，不知不覺每年多花健保三千億，健保雖萬能，「傷其十指、不如斷其一指」，健保能善用此觀念，不必一一治療，推廣所有病人運動，就可一箭百鵰，每年節省健保三千億。

運動可減緩老化，返老還童。（取自shutterstock）運動可減緩老化，返老還童。（取自shutterstock）

五、運動可減緩老化，返老還童。用最少的運動量：每日運動十五分，就可多活三年，而且是健康沒病高品質的三年。因為一上年紀，各種慢性病纏身，吃藥只能暫時控制，醫療有如消防人員，打火滅火固然重要，防止火災發生應該同樣重要，而目前防火最有效的就是運動，居然對各種慢性病的預防特別有效。散佈「運動防火」的觀念，保持健康身體，不要等一旦失火才找健保作災後處理。平時就要靠穿戴手錶，用AI紀錄運動，紀錄的運動，有有效的與無效的，學國外能掌握從事最短時間的聰明有效運動，人人做得到，防癌症、失智，不但節省健保數千億，同時使生活品質提升、心理快樂，社會和諧。

（作者為國家衛生研究院教授／台北醫學大學雙和醫院研究員）

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