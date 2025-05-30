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自由開講》關懷「高風險家庭」 減少兒少悲劇

2025/05/30 10:30

◎ 邱世長

近日，基隆市一名5歲男童遭父親殺害致死案，男童父親到案坦承「是我殺的」。家庭糾紛變成幼童喪命，泯滅人性，人神共憤！

對此，筆者過去因為工作要接觸「高風險家庭」，提出幾點看法！

首先，卡爾馬克思曾說：「歷史總是在重複自己，第一次是『悲劇』，再一次就變成了『鬧劇』。」

因為社會對於悲劇若無能遏止，才會被譏諷這如同鬧劇！

台灣虐童致死案件接二連三發生，民眾上街頭疾呼「兒虐零容忍」，希望喚起各界重視，讓兒少悲劇在台灣絕跡。（資料照）台灣虐童致死案件接二連三發生，民眾上街頭疾呼「兒虐零容忍」，希望喚起各界重視，讓兒少悲劇在台灣絕跡。（資料照）

其次，男童剴剴遭虐死案，殷鑑不遠，上萬名民眾上街頭疾呼「兒虐零容忍、重判不假釋」。結果呢？台灣又發生5歲幼童被虐殺！國人能不生氣嗎？這是上演卡爾馬克思所說的「鬧劇」嗎？

台灣社會虐童致死案件接二連三的發生，台灣的人心在滴血，我們當今的社會機制，要盡快杜絕這類悲劇重演！

其三，法律若沒有落實，只是淪為形式！台灣的「社會安全網」有疏漏，必須補強這破網！

根據民國112年12月修正的《家庭暴力防治法》、民國110年1月修正的《兒童及少年福利與權益保障法》，開宗明義就表示要保護兒少健全發展，保障「生命權」與「健康權」。

台灣的「社會安全網」建立已久，這是好事，但必須追蹤實際成效。

最後，筆者期盼台灣這美麗的寶島，要讓兒少悲劇在台灣絕跡。

筆者擔任輔導主任時，與我合作的社工與心理師，也多半抱持對「高風險家庭」給予「高關懷支持」，以免來不及阻止悲劇發生！

「通常保護令」與「緊急或暫時保護令」的認定標準，或許可以因為這次悲劇而「認定從寬」

（作者為教育人員）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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