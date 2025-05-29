自由開講》敢問朱立倫讀過〈廉恥〉嗎？

◎ 南方客

5月11日下午國家人權博物館舉辦電影欣賞，放映三部紀錄片（人權電影）：《海上的解藥》、《唱一首明白歌—把記憶領回家》和《曾經有條中正路…》，分別關注移工醫療、白恐受難者家族故事及戲劇轉譯、轉型正義等議題。

電影不長，每部十餘分鐘，三部合計四十多分鐘。其中講白恐的《唱一首明白歌—把記憶領回家》讓我看了感觸最深。

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紀錄片《唱一首明白歌—把記憶領回家》，訴說白恐受害者嘉義朴子人鄭文峰的故事。（圖擷取自國家人權博物館YT）

白恐受害者是嘉義朴子人鄭文峰（1929-1950），他家算醫生世家，爸爸是醫生，在鎮上開「慶朝醫院」，弟弟後來也是醫生，弟弟的兒子鄭裕民及孫女鄭伃書也都是醫生。



日治時期限制台灣人不能念法政經濟等學科，嘉義中學成績優秀的他特地選讀「台北經濟專門學校」（後改制為台大法學院商學系），沒想到愛閱讀思考的他竟因參加讀書會而遭國民黨政府拘捕羈押，軍法審判原判無期徒刑，但判決書送到蔣介石手中，蔣大筆一揮，改成死刑，他因而遭槍決，前途無量的年輕生命就此殞落。（這種老蔣一揮筆就奪人性命的事件當年有好幾百件。）

在二二八和白色恐怖時期，蔣介石以威權獨裁統治，造成數萬人民被殺害、被關，也造成數十萬個家庭支離破碎。（圖擷取自維基百科）

他的姪兒鄭裕民醫生（日前剛過七秩晉二的生日）參加映後座談時說，他小時候家裡從不談「阿伯」的事，他也一直搞不清楚228＆白恐的不同，還曾經誤以為是同一件事；不過，他曾看到阿嬤及姑姑在看一張舊照片時的悲傷表情，永生難忘；電影製作單位希望能拍那張悲劇照片，他們卻怎麼找都找不到，只能用手畫圖來呈現，他猜想可能是被過於悲傷不忍的爸爸燒掉了；他爸爸生前沒對他們講過半句關於他哥哥（鄭文峰「阿伯」）的話，不過死前卻把所有「阿伯」生前（尤其是小時候）的照片，一一用紅筆打圈註記，可見他對哥哥十分思念卻又說不出口，那是怎樣一個噤聲的時代啊！

他說很想幫「阿伯」向有關單位申請一張回復名譽證書幫他平反，卻因不是「直系卑親屬」而遭拒絕。他的阿伯遭槍決時才21歲，還在學未婚，哪來「直系卑親屬」？而合乎「直系尊親屬」資格的阿公阿嬤（鄭文峰父母）又早已往生，所以根本沒有合乎法律資格的「直系親屬」可以幫阿伯申請，除非修改法律，但修法這條路十分困難，遙不可期……他說如果有一張回復名譽證書可以在祭拜祖先時放在桌上告慰阿伯及阿公阿嬤的在天之靈，家人應該會安慰許多，但因為無法申請，他覺得很難過很難過……在場聽眾大家都為之動容，十分同情他。

主持人問大家閱聽後的感想，我舉手發言，建議鄭醫師不妨試試行政訴訟（打官司）一途，或許可以討回一點公道，我分享2013年為同是白恐受害人的父親打行政官司請求頒發回復名譽證書而獲平反的經驗，他說再考慮看看。

鄭醫師說，阿伯以前是家裡的禁忌，除了一張黑白照及「阿伯」的名號，他們對他一無所知。因為拍紀錄片的關係，製作單位窮盡力量挖掘出他的事蹟，他們家人才了解阿伯的動人故事，他不再只是一張掛在老家牆上的舊照片而已，而是有血有肉而且活得大無畏的浪漫鮮活的生命，是有時代感的一個人。

國民黨主席朱立倫（見圖）不敢檢討兩蔣的獨裁，反而怒罵人民票選出來的民主總統賴清德是「獨裁希特勒」，引發爭議。 （資料照）

那個時代，這樣的悲劇人物不知道還有多少？又有多少台籍年輕生命遭屠殺且無聲地消失在歷史洪流中？國民黨一黨專政超過半世紀，雙手究竟沾了多少無辜生命的鮮血？這些都是國民黨所極力掩蓋不欲國人知曉的黑歷史，而多數接受黨國洗腦教育的四五年級生（如「區桂芝」之流）對台灣土地上的那段白恐黑歷史仍是茫然無知，才會傻傻地被國民黨一騙再騙而不自覺。

國民黨主席朱立倫不敢回顧過往不堪歷史，檢討兩蔣的獨裁，反而怒罵人民票選出來的民主總統賴清德是「獨裁希特勒」，其荒謬言行已經引發歐盟諸國及以色列的同聲譴責，儼然變成一場國際笑話了。

敢問北一女區桂芝老師，朱立倫讀過顧炎武的〈廉恥〉嗎？

（作者為台師大國文系退休，曾任〈自由的靈魂vs.獨裁者——台灣言論自由之路〉導覽志工）

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