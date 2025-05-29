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自由開講》台灣需要的是投資未來，不是消耗社會資源的煙火

2025/05/29 09:30

◎ 宗正直言集

近日，社會上正在討論「財政盈餘如何運用？」的議題，甚至部分在野黨將「普發現金」作為政治主張，個人實在不能不表達內心的困惑與憂慮。台灣企業正面對AI浪潮、淨零碳排與全球供應鏈重組的挑戰，政府難得出現財政盈餘，正應成為國家轉型與升級的關鍵推力，而非一次性消費刺激。

針對「財政盈餘如何運用？」國民黨主張全民普發現金1萬元。（資料照）針對「財政盈餘如何運用？」國民黨主張全民普發現金1萬元。（資料照）

2023年普發6000元已有前例，雖一時燦爛，卻實際幫助不大，轉化為即時消費與乘數效應有限，大多流入儲蓄或投資市場，對拉動內需與產業升級幫助極為有限。因此，若能如同經濟部郭智輝部長所言，善加規劃投入人才培育、AI升級、綠能轉型與國際拓展，不僅能帶動長期經濟效益，也能提升產業競爭力。

另一方面，也呼應賴總統提出「成立主權基金」的大政宣示，國際上也多有以財政盈餘作為主權基金財源之一的諸多案例，而挪威、新加坡、沙烏地等國皆以主權基金作為戰略投資工具，透過專業治理配置未來關鍵產業。這些基金不僅保值資本，更引領國家在全球布局，強化國家影響力，新加坡GIC與淡馬錫長期投資科技、生技、關鍵資源與基礎設施，為國家累積長期資本與影響力。

賴清德總統表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。（資料照）賴清德總統表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。（資料照）

我們寶島台灣雖天然資源有限，若能以盈餘設立「未來產業主權基金」，並進行半導體供應鏈、AI發展應用、永續能源等關鍵技術與人才投資，將遠比普發現金更具效益。企業界也絕對支持政府將盈餘用於真正創造未來價值的政策，而非民粹式的財政操作。

全民普發現金非但無助弱勢，也將掏空我們投資未來的能力。我們不缺勇氣與機會，現在最需要的，是願意做對選擇的政策智慧。請讓盈餘成為台灣邁向世界的資本，而非短暫的煙火。這樣的選擇，也許沉靜，但更值得信任與期待。

（作者為IC設計公司執行長、台北大學企業管理學系系友會秘書長）

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