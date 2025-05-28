自由開講》讓立體斑馬線守住學童安全最後一道防線

◎ 李立聖

三峽重大車禍奪走三條人命，其中兩位是年僅十三歲的國中生，讓全台陷入震驚與悲痛。事發地點是一處設有行人專用時相的斑馬線，代表號誌設計早已到位。然而，即便行人優先、紅燈亮起，仍無法阻止一輛失控車輛衝入人群，令人不得不思考：我們對學區交通安全的防禦，做得夠了嗎？

0519三峽重大車禍奪3命，事發地點是一處設有行人專用時相的斑馬線，即使行人優先、紅燈亮起，仍無法阻止一輛失控車輛衝入人群。（資料照）

這不是單純的駕駛失控或高齡駕駛責任問題，而是整體道路系統對「行人為本」的設計哲學是否落實。台灣的馬路長期依賴標線、號誌與駕駛自律，卻缺乏最關鍵的「強迫減速的物理被動防護機制」。當駕駛誤踩油門、精神恍惚或身體突發狀況時，行人便成了沒有防備的犧牲者。

請繼續往下閱讀...

對照國際經驗，瑞典、荷蘭、新加坡等國在學校周邊普遍施作「立體斑馬線」，將整段穿越道抬升至與人行道等高。車輛若不減速通過，底盤將直接撞擊平台，形成物理威懾力。且更進一步，於斑馬線前30公尺處鋪設震動鋪面或紋理帶，讓駕駛產生明顯顛簸與警覺反應，哪怕沒看到標誌也會本能減速。

筆者主張，中央應制定「學區斑馬線物理防護設計指引」，地方政府應盤點高風險路段，優先於學校門前與穿越道施作立體斑馬線與減速顛簸鋪面。這不只是交通工程，更是為孩子們鋪一條平安回家的路。

在道路設計的選擇上，我們不能再讓「車子好開」凌駕於「行人平安回家」之上。在道路上孩子沒有反應時間，政府必須先設好剎車，從立體斑馬線開始，讓我們真正守住學童最後一道防線。

（作者為政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法