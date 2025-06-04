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自由開講》中共無聲的心理戰

2025/06/04 20:00

◎ 衛重華

近年來，中共對台灣的壓力不再侷限於軍事恫嚇與外交孤立，而是逐步進入更深層次的心理戰操作。根據布魯金斯研究所最新分析指出，中共對台所施行的「不動武的脅迫」行動，實質上是針對台灣社會集體信心與未來感進行的系統性削弱。這場戰爭沒有硝煙，卻處處攻心；沒有砲彈，卻處處埋雷。而我們若要自保，必須看清這場心理戰的本質，從國家戰略、社會共識與對外關係三個層面強化自身體質，方能立於不敗之地。

這場戰爭沒有硝煙，卻處處攻心；沒有砲彈，卻處處埋雷。圖為台灣社會近來出現校園周邊，有中國直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）這場戰爭沒有硝煙，卻處處攻心；沒有砲彈，卻處處埋雷。圖為台灣社會近來出現校園周邊，有中國直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）

首先，台灣必須堅定戰略主軸，明確自己要走的路，而非在大國壓力之間搖擺不定。中共的心理戰策略之一，便是營造「台灣無自主決定權」的幻象，使人心產生投降式思維。在此脈絡下，台灣應重新檢視並強化「戰略韌性」的架構。

所謂戰略韌性，不僅指軍事上的自我防衛能力，更包括經濟安全、供應鏈自立、關鍵技術掌握與社會抗壓能力的整合佈建。這需要跨部門、跨政黨的長期合作，也需要政策的延續與人民的認同。不能一遇變局就換方向，也不能一逢壓力就自亂陣腳。唯有清楚知道自己要守護的價值與未來藍圖，台灣才不會被他人意志牽著走。

其次，社會必須建立「認知安全」的全民共識。何瑞恩指出，政治分裂與對美不信任感，正是中共攻勢能得逞的溫床。這不僅是政黨互鬥的結果，更是長期以來缺乏跨世代與跨群體對話的結果。台灣社會必須理解，在資訊化社會中，人民對未來的信心，正是國家安全的核心資本。

因此，媒體識讀、假訊息辨識、國際視野的教育，已不再是「選修」科目，而是全民應具備的基本防衛技能。政府應主動投入資源建立「公共說明機制」，針對每一次中共介選、假訊息操作或滲透行動，快速揭露、主動說明、有效駁斥，而非任由民間孤軍奮戰。此外，朝野政黨應在對中共威脅的認識上凝聚最低共識，避免將國安議題工具化，以致誤傷自身防衛網。

第三，對外戰略應更具主動性與實質性。正如布魯金斯所言，美台關係的深化，不應只是象徵性的價值訴求，而必須奠基於雙方利益。美國再工業化需要台灣的晶片與技術，台灣的能源與戰略資源也仰賴國際支持，這些正是可交集的利益場域。台灣應積極推動雙邊產業合作、科技轉移與高層互動，讓世界看到台灣不僅是受害者，也是積極參與者、可靠夥伴。面對川普領導下美國政策的不確定性，台灣更應強化與國會、州政府、智庫、企業界的多層次連結，擴大與民主陣營的實質互動，降低對單一政權的依賴風險。

美國華府布魯金斯研究院中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（中）2023年率美國智庫學者團拜訪民進黨。（圖由民進黨提供）美國華府布魯金斯研究院中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（中）2023年率美國智庫學者團拜訪民進黨。（圖由民進黨提供）

當然，這一切的核心在於「信心」二字。信心並非空泛的口號，而是一套建構於事實、制度與集體意志上的長程工程。台灣不能奢望中共會自我收斂，也不能幻想外援永遠可靠。我們所能做的，是在這場沒有終點的攻防之中，不斷自我修補、自我更新、自我強化，讓中共無法擊潰的，不只是我們的軍力，更是我們對自身命運的主體意志。

總而言之，台灣當前所處的局勢，不僅是地緣政治上的夾縫，更是意志戰中的最前線。若我們能從內部整合戰略思維、建構社會共識，並於對外關係中爭取實質合作，便能在中共的信心戰中穩住腳步。信心，是台灣最大的戰略資產，也是中共最想瓦解的最後防線。此刻的台灣，不能退，也不能亂。

我們的答案，必須是一個團結、自主、且堅信未來的集體選擇。

（作者為軍人）


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