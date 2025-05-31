古生物研究》台大師生發現台灣生命史中最大的爬蟲類：能達7公尺長的台灣豐玉姬鱷

有趣的是，豐玉姬鱷這名稱是來自日本神話中變成鱷魚的公主，因此可以說是臺灣也有了「鱷魚公主」。

◎ 蔡政修

臺大生命科學系副教授蔡政修與生態學與演化生物學研究所碩士畢業生卓義揚，耗時超過4年研究，發現臺灣生命史中目前所知最大的爬蟲類、臺灣特有物種的鱷魚化石：臺灣豐玉姬鱷（學名：Toyotamaphimeia taiwanicus）。此篇研究成果已發表於美國古生物學會所發行的《古生物學期刊》Journal of Paleontology。

臺灣豐玉姬鱷的模式標本與其部分頭骨的形態特徵（取自Cho and Tsai 2023最新發表的臺灣豐玉姬鱷研究文章）。

鱷魚幾乎不會出現在臺灣生物多樣性的討論範圍。但事實上，超過半個世紀前的1972年就有第一種臺灣特有種鱷魚被命名，是生存於更新世、已經滅絕的臺灣馬來鱷（學名為：Tomistoma taiwanicus）。當時是由日本的古生物學家鹿間時夫所發表，再加上這一件從臺南所發現鱷魚化石標本被典藏在日本國立自然科學博物館，臺灣馬來鱷的存在和意義一直沒有在臺灣被正視過。

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蔡老師將命名為臺灣馬來鱷的模式標本從日本國立自然科學博物館借回臺灣進行深入的研究工作。發現與證實所謂的臺灣馬來鱷並不是「馬來鱷（Tomistoma）」，而是一種已經完全滅絕的「豐玉姬鱷（Toyotamaphimeia）」。有趣的是，豐玉姬鱷這名稱是來自日本神話中變成鱷魚的公主，因此可以說是臺灣也有了「鱷魚公主」。再加上詳細的分析結果，確認針對這一件模式標本和目前唯一所知、從日本大阪所發現的待兼豐玉姬鱷有明顯的形態差異，所以重新修改其名稱為：臺灣豐玉姬鱷Toyotamaphimeia taiwanicus。

臺灣豐玉姬鱷的復原想像圖（摸背鰭繪製）

更進一步的分析與估計臺灣豐玉姬鱷的體型，發現臺灣豐玉姬鱷可以長達7公尺。比全世界目前現生最大的鹹水鱷還要更大，呼應了蔡老師今年初於《Science》的研究成果，指出臺灣大型生物滅絕的議題。後續的古生物研究成果也預計會提供大眾解開臺灣生物滅絕的問題與原因，提供人們更大的尺度來面對氣候變遷與第六次大滅絕的議題。

本研究成果已於2023年06月29日發表於Journal of Paleontology：

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章轉載自台大焦點新聞112年7月12日





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