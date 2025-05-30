沈榮欽國際視野》 Meta 在非洲面臨轉捩點

◎ 沈榮欽

2021 年 1 月 4 日，Meta 更新了旗下 WhatsApp 的隱私權政策，強制與 Facebook 及其子公司共享資料，以用於行銷和廣告目的。而且更新後的政策並未包含退出條款，只能接受或停用 WhatsApp。

Meta 的政策引發數個奈及利亞管制機構的調查，數年的調查發現，聯邦競爭和消費者保護委員會 （FCCPC）認為 Meta 至少有以下做法違反奈及利亞法規：

請繼續往下閱讀...

Meta因違反資料保護與消費者法規，遭奈國三大政府機關合計開罰2.9億美元（約新台幣90億元）。（路透社檔案照）

◆ 歧視性做法

Meta 對待奈及利亞用戶的方式與對待具有類似規定的其他司法管轄區的用戶的方式不同。由於《一般資料保護規範》， Meta 目前在歐盟提供更強有力的隱私保護，奈及利亞監管機構已強調了這種雙重標準。

◆ 侵害用戶隱私

該公司被指控拒絕奈及利亞用戶控制其資料使用方式的權利，迫使他們接受剝削性的隱私權政策。

◆ 濫用市場主導地位

聯邦競爭和消費者保護委員會表示，該公司濫用其市場主導地位來實施不公平的隱私權政策。

◆ 搭售和捆綁銷售

Meta 被發現參與了搭售和捆綁銷售行為，當公司要求客戶購買次要產品或服務作為購買主要產品或服務的條件時，就會發生搭售。例如，如果 Meta 要求用戶接受 Facebook 的條款並自動註冊 WhatsApp 或 Instagram 服務（或允許在它們之間共享數據）才能使用 Facebook，那麼這可能被視為捆綁銷售。這是因為它會限制消費者的選擇，抑制競爭，並迫使人們接受他們不想要的產品或條款。

還有其他管制機構認定的違規行為，於是奈國政府於去年 7 月認定 Meta 違反法規，裁定三項罰款：

1. 聯邦競爭和消費者保護委員會因其涉嫌反競爭行為處以 2.2 億美元罰款。

2. 廣告監管機構因未經批准的廣告對該公司處以 3,750 萬美元罰款

3. 資料保護委員會 （NDPC） 指控 Meta 違反隱私法，並對其處以 3,280 萬美元的罰款。

三項罰款合計將近 2.9 億美元，雖然 Meta 在奈及利亞的年收入估計在 2 億至 3 億美元之間，如果加上海外收入可能更高，但是如此高額罰款還是引發祖克柏不滿，於是 Meta 向法院提起上訴。

Meta 執行長祖克柏。（法新社檔案照）

最近判決下來，法官裁定 Meta 敗訴，必須支付罰款。

祖克柏認為天價罰款不合理，也怕引發其他非洲國家效法，於是威脅Facebook、IG 和 WhatsApp 將退出奈及利亞市場。

奈國聯邦競爭和消費者保護委員會表示，退出奈及利亞並不能免除 Meta 的責任。

祖克柏於是表示：「我們將與川普總統合作，抵制世界各國政府對美國公司的打壓。」

川普曾經在護航 TikTok 時表示 Facebook 比 TikTok 更可惡，但後來經過祖克柏努力，川普改變對 Mata 的態度。

Meta 跨平台分享資料的做法，長久以來被視為違反公平競爭法，這是源自谷歌的壟斷性作法，遭到學界與法界詬病已久，擔任拜登總統科技與競爭政策特別助理的吳修銘曾經對此嚴厲批評，但是在他任期內，對此並無作為。

祖克柏搬出川普對奈及利亞政府的威脅十分可信。（路透社檔案照）

雖然川普曾經批評 Facebook，但是他的美國優先政策，容許美國企業在美國以外地區採取非競爭性作法獲利。今年2月，白宮發布備忘錄，指示美國各機構制定關稅和「其他應對措施」，以報復「外國政府對美國公司實施的可能抑制美國公司增長或預期運營的監管」。

因此祖克柏搬出川普對奈及利亞政府的威脅十分可信，知情人士猜測，奈及利亞政府可能被迫考慮與 Meta 商議各種補救措施，以及和罰款額度聯合考量的配套措施。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法