黃澎孝練「孝」話》如果我是行政院長 一定要讓亂刪預算的藍委痛不欲生⋯

這一年來，在立法院毀憲亂政，瘋狂亂刪中央政府總預算的藍白立委，沒有任何一個是出自屏東、高雄和台南的！為什麼，這三個縣市的地方補助款卻成為被刪減的前三名「重災戶」？

◎ 黃澎孝

一般區域立委如何向地方選民交代政績呢？最重要的指標之一，就是要看他能為地方爭取多少補助款？

反之，如果該地方縣市的補助款被砍了！就會被人說成是「不夠力」或「不盡責」！結果當然會影響到下次選舉嘍！

地方補助刪減最多的前十縣市。（取自貼文）

這次行政院處理藍白立委之強行通過「統刪」中央政府636億元預算的應處方式，採取類似地方均攤的方法，決定平均統刪中央撥給地方縣市政府的一般性補助款。刪減幅度大約25%。

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但是，攤開各縣市實際刪減的補助款數額，其中屏東縣刪減52.5億高踞「榜首」。高雄市刪減51.9億是第二名，第三名的台南市則刪了51.7億。

我們從以上第一、二、三名縣市的刪減金額來看，庶民常識性的解讀就是：這三個縣市的立法委員是怎麼混的？為什麼補助款會被刪成這樣呢？下次還要不要選啊？

令人大惑不解的是，恰恰這三個縣市都是民進黨完全執政的基本地盤！換言之，當地選民沒有選出任何一席國民黨的立法委員。

也就是說，這一年來，在立法院毀憲亂政，瘋狂亂刪中央政府總預算的藍白立委，沒有任何一個是出自屏東、高雄和台南的！為什麼，這三個縣市的地方補助款卻成為被刪減的前三名「重災戶」？

補助款被刪52.5億全國最多，屏東縣長周春米籲立院「不要再鬧下去了！」。（記者羅欣貞攝）

請問行政院卓榮泰院長，你要這三縣市的民進黨籍立法委員，如何向選民交代？

請問卓榮泰院長，你要民進黨的屏東周春米縣長還要不要選連任？即將兩屆任滿的高雄陳其邁市長和台南黃偉哲市長又將如何向一再相挺的市民們給個交代？

或有人說：

卓榮泰是為了展現廓然大度，不惜砍民進黨執政縣市以「自宮」求全！

行政院長卓榮泰表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。（記者方賓照攝）

但是，他有贏得藍白陣營的掌聲或反省嗎？沒有！一點點都沒有！國民黨39席立委不但沒有一點點痛感！反而叫罵的更大聲！

另一方面，別以為民進黨籍「受災立委」和縣市首長都會默默打脫牙和血吞下去！如果真如媒體透露，卓榮泰事先連黨內的諮詢或溝通、協調都沒有做好，有這樣橫柴入灶，不顧同志死活的行政院「領導同志」，那還需要敵人嗎？黨內吞得下去嗎？

坦白說 ！

114年度中央政府總預算案，立院表決通過國民黨提議。民進黨團幹事長吳思瑤只能無奈大比反對手勢。（資料照）

如果我是行政院長，我一定按照「冤有頭，債有主」的庶民邏輯，將藍白立委統刪的636億平均分攤給肇禍的國民黨39席立法委員去承擔後果。

算式如下：

636億÷39=16億3千萬

也就是說，每位「肇禍立委」各自分攤刪減地方補助款金額為16億3千萬元。各縣市有幾個國民黨立委就就乘以多少。於是：

◆台北市：5席國民黨立委，刪補助款81.5億。計算如下：

16.3億 × 5=81.5億

◆新北市：6席國民黨立委，刪補助款97.8億。計算如下：

16.3億 × 6=97.8億

◆桃園市：6席國民黨立委，刪補助款97.8億。計算如下：

16.3億 × 6=97.8億

◆台中市：6席國民黨立委，刪補助款97.8億。計算如下：

16.3億 × 6=97.8億

（其他各縣市比照辦理）

如果按照以上我這個「庶民行政院長」按國民黨立委席次刪除各地方政府補助款的計算方式，看似「簡單粗暴」，但是，也讓大家「簡單明瞭」一個庶民道理：冤有頭 債有主，誰亂搞？誰就要付出代價！至於受到這些國民黨立委拖累，而跟著倒楣的選民們，那不就得要趕快把他們罷免掉才會安生嗎！

其實，這就是這次大罷免公民運動之所以會受到廣大民意支持的基本原因之所在！按照我這番庶民行政院長的操作，被國民黨痛罵那是理所當然的！但是最起碼我不會裡外不是人地被自己人也幹醮吧？

行文至此，

一定有人飆罵：你黃某人算哪根蔥啊？憑你還肖想當行政院長！？

我百分百贊成大家對我的罵！我既沒當過地方縣市首長，也沒做過中央部會首長，何德何能來當行政院長呢？

然而，起碼我還有自知之明，哪怕賴威廉總統三顧我的茅廁，我也一定要抵死不從，再怎麼樣？我總不能出來當個不稱職的行政院長丟人現眼天天討罵吧！

（作者為前國大代表）



本文經授權轉載自黃澎孝臉書





註︰年代向錢看短片





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