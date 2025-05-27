自由開講》0到6歲國家一起養2.0：同理家長 政策更有感

◎ 楊盛安

我經常被長輩或同儕詢問，「養小孩很花錢吧」？從他們的語氣判斷，這不是提問句，而是早已在內心定錨的肯定句。我的回覆很簡單，「近幾年政府推動的育嬰與學齡前的補助津貼，讓家庭減輕很多的必要支出。至於，養小孩是否很花錢，必須建立在每一次消費的品牌（價格）選擇之上。坦白說，真正花費的不是金錢，而是『時間』。」每次講完這一段話，我會調侃自己怎麼不像浪漫的天秤座。

近年政府推動育嬰與學齡前的補助津貼，讓家庭減輕很多必要支出。（資料照）

我結婚於37歲，40歲那一年開始養育第一個兒子，42歲再喜迎次子，兩個小孩分別出生於2020年與2022年，我和太太成為眾人口中的雙寶爸、雙寶媽。兩個孩子出生之後，太太向公司申請八週產假，之後申請三個月的育嬰假，兩個小孩大約7個月時，委託給準公共托嬰保母照顧，政府自2020年、2021年、2022年逐步增加托育補助，每月發放金額，分別為6000元、7000元、8500元。大部分的家長都會經歷獨自照顧兩歲以下小孩的時期，2021年每月發放3500元，2022年每月發放5000元的育兒津貼。長子就讀非營利幼兒園，每個月學費僅2000元，大幅降低學齡前的教育費用。

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我們在陪伴小孩長大的階段，因「育兒津貼」、「準公共托嬰保母」、「非營利幼兒園」等育兒福利深深受惠，政府也提高補助第二個孩子的育嬰津貼，育兒津貼為6000元、準公共托嬰保母9500元、非營利幼兒園為1000元。這是蔡英文總統執政時期所推動「0到6歲國家一起養」，對我們而言，政策「很」有感，有「同理」小家庭。

賴清德總統自2024年上任延續深受新手爸媽好評又好用的政策，精進為「0到6歲國家一起養2.0」。可以從三個面向觀察：第一、補助金額加碼，公共托育的補助從5500元，提高至7000元；準公共托育的補助，從8500元，提高至13000元。學齡前幼兒園的每月繳費上限，公立1000元、非營利2000元、準公共化3000元。第二、服務多元化，包括：2歲專班增加200班、調整師生比、提供寒暑期服務、公立幼兒園延長照顧服務，開辦率達95%。第三是勞動部研擬修法，讓曾經領滿6個月育嬰留職停薪津貼的父母親，可以再增加各1個月津貼。內政部新推出「婚育宅」，青年族群住在社宅或青年住宅的租金補貼，生一胎租金補貼50%、生二胎租金補貼100%。

賴清德總統上任後，推動「0到6歲國家一起養2.0」，減輕新手爸媽的負擔。（資料照）

正值報稅季，一家四口的免稅門檻從127萬調高146.1萬。相關內容如下：基本生活費總額，由 20.2 萬調高至 21 萬。標準扣除額，夫妻由 24.8 萬調高至 26.2 萬。薪資所得扣除額，由 20.7 萬調高至 21.8 萬。幼兒學前特別扣除額，由 12 萬調高至第 1 胎 15 萬、第 2 胎以上每胎 22.5 萬，適用年齡由 5 歲以下擴大至 6 歲以下。房租從列舉扣除額改為特別扣除額，由 12 萬調高至 18 萬。對我們而言，「0到6歲國家一起養2.0」政策「更」有感，持續「同理」小家庭，多消除一些痛點。

每個家庭可以依據實際需求，決定享用哪些政策補助與公共資源。我們政府因應少子化的衝擊，積極推動各項養育孩子的補助、社會住宅、租金補助、減稅措施，這些都是全國人民依法繳稅與國家經濟成長的成果，受惠的我們心存感激，珍惜這些養育小孩的福利，小孩們也很幸運，讓很有愛的保母、非營利幼兒園照顧。我自己是政策的受惠者，謹能代表自己組織的小家庭，希望這些同理家長的有感政策，可以一直延續，感謝政府將資源妥善的運用，讓新手父母無後顧之憂，用「時間」給孩子最好的陪伴。

（作者為餐飲業／二寶爸）

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