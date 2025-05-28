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自由開講》大罷免暴露了國民黨獨裁霸道的本質

2025/05/28 17:00

◎ 林正二

日前，國民黨主席朱立倫眼見三十幾位藍委將面臨被罷免，因威權心態作祟，竟然惱羞成怒、狗急跳牆，污衊抹黑賴總統是獨裁納粹，引發了德國、以色列、法國、比利時、歐盟等國的不滿與譴責，嚴重傷害台灣的國際形象。民間發起的大罷免社會運動凸顯了國民黨獨裁霸道的本質。

朱立倫污衊抹黑賴總統是獨裁納粹，引發了德國、以色列、法國、比利時、歐盟等駐台代表的不滿與譴責。（取自臉書，本報合成）朱立倫污衊抹黑賴總統是獨裁納粹，引發了德國、以色列、法國、比利時、歐盟等駐台代表的不滿與譴責。（取自臉書，本報合成）

國民黨在中國貪腐，不得民心失掉政權，被中共趕到台灣後，蔣介石不僅沒有悔改，反而因掌握軍政大權，畏懼再度失掉政權，實施更嚴厲恐怖的獨裁統治，以白色恐怖控制台灣幾十年，殺人不計其數。

在國民黨極權統治下，有骨氣的本土政治人士，為了爭取自由民主與平等，受盡國民黨的壓迫，被抓去坐牢。雖然他們最後建構了民主體制，政黨也輪替了，但由於國民黨透過黨國教育，併地方派系利益，統治台灣60年，國民黨黨國一體的威權思想以及講究服從的傳統文化，已深入台灣社會，成為台灣人民的思維模式；以致民主化三十幾年後，被國民黨馴化洗腦的台灣人，因為理盲及地方派系利益，仍支持國民黨，目前台灣的國會、地方政府、議會、地方派系等仍被威權的國民黨掌控。

由於國民黨獨裁專制習慣了，藍委掌控立院後，不經討論，強行通過充滿爭議、不利人民的法案，國家預算更遭藍委蠻橫霸道地大幅刪凍，威權幽靈仍然飄蕩在台灣上空。

國民黨雖已在野，仍很獨裁霸道，圖為國民黨主席朱立倫率眾在北檢前集會，抗議司法不公。（資料照）國民黨雖已在野，仍很獨裁霸道，圖為國民黨主席朱立倫率眾在北檢前集會，抗議司法不公。（資料照）

然而，這幾十年台灣的經濟發展，打造了由知識份子、專業人士與上班族組構的堅實中產階層，在國民黨立委胡作非為時，站出來推動罷免藍委的社會運動。但獨裁霸道的國民黨面對公民運動所帶動的罷免風潮，非但不反躬自省，反而用抄寫黨員名冊與死人連署的非法方式，以罷制罷，反擊執政黨；違法被偵辦後，朱主席竟率眾到地檢署前非法抗議，還做賊喊捉賊，污衊飆罵賴總統是獨裁者，以司法迫害國民黨。但台灣是國際社會公認的亞洲民主楷模國家，昔日的獨裁者在台灣民主化享受民主後，竟然用民主破壞民主。

從朱主席與藍營人士這些時日的脫序瘋狂行為，可看出國民黨雖已在野，仍很獨裁霸道，自以為仍是蔣家時期，可以為所欲為，任意踐踏法治與民主。他們這種「順我者昌、逆我者亡」的威權心態，只會激發更多國人支持公民運動、罷免藍委，清洗黨國威權餘孽，讓台灣能重見天日，展開清新明亮的新政治。

（作者從事政治評論）

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