自由開講》以瓦礫為宮殿，藍白虛假的利益結盟

◎ 徐胤豪

就在大罷免風暴以及民意反撲的重重壓力下，頂著日前「納粹符號」事件的怒火持續延燒，藍白兩黨急忙舉行了所謂的「在野大團結」峰會，試圖以「合作制衡」的表象來挽救岌岌可危的政治危機。然而這場表演式的團結在明眼人看來不過是互利計算，包裹藍白深層矛盾的權宜之計，這種利益結盟的虛假與脆弱已經昭然若揭。

藍白在會中高舉「制衡執政」、「保護民主」等冠冕堂皇的口號，但實際上的議題協調過程，充斥著利益分配的角力與各自算計的心機。國民黨急欲拉攏民眾黨，以分散罷免危機的焦點，並尋求在國會議事上保有壓倒性優勢；而民眾黨則在選後民意基礎流失、黨內紛爭不斷的窘境中，尋求一條避免被邊緣化的生存之道。雙方的合作，缺乏共同的價值信仰與政策願景，僅僅基於短期的權力交易與互相利用，註定難以長久穩固。

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國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌召開「把民主還給台灣，在野領袖峰會」。（資料照）

此外，藍白之間潛藏著難以調和的結構性矛盾。國民黨日益明確的親中路線與保守統派立場，與民眾黨標榜的「三方制衡」論述格格不入。在國家認同、兩岸政策、社會價值取向等核心議題上，兩黨分歧巨大，卻仍於峰會上發表「團結」聲明，顯見雙方只是暫時壓抑矛盾，其實各懷鬼胎，希望能夠藉由這場政治鬧劇來攫取利益。

藍白在過去數月中，因強行擴權、預算杯葛、程序違法、親中疑慮、罷免偽造等一系列爭議，已經嚴重失去社會信任，如今兩黨宣示結盟後將加劇國會亂象，甚至成為中國影響台灣政治的「內應」。峰會中的虛假團結，正好體現了台灣政治發展的這個階段，政黨為了短期利益而拋棄原則，競逐權力的過程中壓倒對憲政秩序及對民主價值的尊重。

政治聯盟不再基於理念而僅以利益輸送為基礎，民主的健康與國家的未來便遭受嚴重威脅。藍白今日的聯手，非但無助於政治紛亂的平息，反而可能成為破壞台灣民主機制、削弱國家防衛意志的催化劑。面對這樣的局面，公民社會需要更高的警覺與更堅定的行動，才能守護來之不易的民主果實。

（作者為網路工作者）

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