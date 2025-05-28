自由開講》中共準備開戰，藍白還在拆防線

◎ 史里



近期，中共在內蒙古建立模擬台北「博愛特區」的炸射靶場，引發媒體與社群平台的大量討論，甚至有報導渲染「模擬轟炸總統府」。這樣的消息確實令人警惕，然而這並非首次，也不是臨時起意。早從2000年代起，中共已不斷演練斬首台灣政軍中樞，2022年更曾讓飛彈直接越過台北上空。問題不在這些威脅本身，而是——為何這些舊聞，總在特定時刻被放大？

2025年5月15日，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」舉行了一場重量級聽證會，揭示中共可能於2027年發動對台戰爭。美國白宮印太戰略核心人物柯特．坎貝爾直言：「習近平還沒下令，但中共已經準備好那一刻。」而美軍太平洋陸軍司令查爾斯．佛林上將更指出：「飛彈不是勝利保證，訓練才是。給台灣武器，卻沒人會操作，就是養蚊子。」退役少將蒙哥馬利則警告：「台灣若想成為刺蝟，現在的刺還太短，必須盡快長出能扎人的武力與制度。」

請繼續往下閱讀...

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」5月15日就台海潛在衝突議題舉行聽證會，前太平洋陸軍司令佛林（右）、美退役海軍少將蒙哥馬利（中）及前副國務卿坎貝爾（左）出席，揭示中共可能於2027年發動對台戰爭。（中央社）

這些發言，是華府安全界對台灣發出的最後警告：如果我們自己不準備好，沒有人能救得了我們。

然而，就在國際加緊軍援與支援訓練的同時，我們的立法院卻上演荒唐劇碼。藍白陣營聯手凍結國防預算、阻撓後備改革、矮化全民防衛；更有立委叫囂所謂「避戰外交」，彷彿以為只要嘴巴說得漂亮，導彈就不會飛來。

這不是無能，這是配合敵意。

真正的恐嚇，不在北京的武力展示，而是每天你我手機裡滑過的恐嚇訊息；是真正坐在立法院裡，亂砍國防預算、唱和中共言論的「在地代理人」。而我們的反擊，不是暴力，不是仇恨，而是民主機制的正當運作——罷免行動。

罷免不是報復，不是政黨惡鬥，而是人民對不適任代表的制度性糾正。當國會中出現立場與中共高度重疊、削弱台灣防衛意志的人物時，我們不能再用沉默縱容、用選票失誤掩飾錯誤，而必須用行動清除風險因子。這不僅是內政問題，更是台海戰略的一環。

當國會中出現立場與中共高度重疊、削弱台灣防衛意志的人物時，我們不能再用沉默縱容，必須挺身罷免，守護台灣的民主自由。（資料照）

美國印太司令部前司令阿基里諾（John Aquilino）在退役前指出，中共正全面模擬對台海封鎖與中樞斬首，並持續大幅擴充軍費。若我們內部的立法機關仍由「削弱台灣」的勢力操控，無異於自己開門迎敵。而立法院就是戰場。

罷免行動不是動亂，是我們民主自由的開始。

它代表人民不再沉默，不再容忍那些「在中國飛彈前幫我們拆城牆」的人繼續掌有權力。我們要讓世界看到，台灣不是坐等救援的受害者，而是能自我清理內患的民主堡壘。

戰爭或許不會發生，但我們若不備戰，災難將先降臨。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法