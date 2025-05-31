自由開講》夠了！公務員不是鐵人，應全面納入職安法！

◎ 洪瑞壕

近年來，台灣公務體系接連爆發令人痛心的職場悲劇：去年，勞動部勞發署一名基層公務員因遭受上司每日長達16小時的超時工作、假日無休，以及高壓管理與言語羞辱，不堪負荷而選擇結束生命。無獨有偶，2020年，一位年僅35歲、每日連續超時工作的台灣書記官，在繁重的審理與行政庶務重擔下，不幸猝死於辦公室，震驚司法界。

從勞動部勞發署北分署公務員之死開始，從中央到地方，受到霸凌的當事人紛紛勇敢站出來，揭露台灣文官體系在職場安全保障上，存在著駭人的制度性缺口。（資料照）

這些怵目驚心的案例絕非個案，它們血淋淋地撕開了台灣文官體系在職場安全保障上，存在著駭人的制度性缺口。

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長期以來，台灣公務員彷彿是威權時期「特別權力關係」下的犧牲品，勞動條件及權益遭受政府嚴格控管及打壓，被視為國家機器的一部分，其勞動權益常被忽視。

儘管在基層消防員徐國堯及消防員工作權益促進會等團體的努力下，透過司法院釋字第785號解釋，政府才不得不開始正視公務員工時、加班補償等勞動待遇，但面對職場上的各種風險與不法侵害，公務員的職場安全保障仍顯不足。

公部門基層團體去年11月在行政院召開記者會，要求將公務員納入「職業安全衛生法」，防止職場霸凌要法制化。（資料照）

因此，為了終結基層公務員的血汗困境，徹底改善公務員的職場安全與勞動權益，基層公務員組織「台灣公務革新力量聯盟」及各聲援團體嚴正提出以下訴求：

1. 職安保障不分身分，立即將所有公務員納入《職業安全衛生法》適用範圍：職場安全是基本人權，公務員身為國家最前線的執行者，承擔各種風險與壓力，理應享有與一般勞工相同，甚至更完善的職安保障。現行制度的不足已造成生命損失，刻不容緩必須修法納入《職安法》，給予具外部監督機制的具體保障。

2. 立法機關必須展現決心，實質保障公務員職場安全： 呼籲不分黨派的立法委員，應以提出或支持已提案將公務員納入《職業安全衛生法》版本等具體行動，停止漠視公務員的勞動處境，真正回應基層心聲。

本聯盟嚴正呼籲，公務員不是鐵人，更不是可以恣意消耗的國家機器零件。

我們是國家政策執行的基石，其職場安全與福祉直接影響政府效能與公共服務品質。唯有正視並立即改善公務員的勞動環境，全面納入《職安法》保障，才能停止悲劇一再發生，建立一個真正有韌性、有效率，且善待其工作人員的公共體系。

（作者為台灣公務革新力量聯盟理事長）

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