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自由開講》別讓小學生失望 大罷免救台灣

2025/05/27 15:00

◎ 鄭麗伶

今天（0523）能看到罷免林沛祥的「基隆絕沛」公民團體送件成功，而且是法定門檻的123%！忍不住就流下感動的淚水。至此，護台公民團體共有30+1完成罷免國民黨立委第二階段的連署。雖然目前仍有12區的志工團體持續努力衝高連署，希望能達到安全門檻而不只是低空飛過法定門檻。但只要想到全台有超過120萬的公民願意交出個資，為守護自己的家園和後代而站出來，心中有滿滿的激動和感謝

罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，5月23日前往基隆市選舉委員會送件，連署份數為3萬7533份，達法定門檻的123％安全目標。（記者塗建榮攝）罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，5月23日前往基隆市選舉委員會送件，連署份數為3萬7533份，達法定門檻的123％安全目標。（記者塗建榮攝）

我手邊有一張便利貼的相片。是今年3月2日，在淡水罷免洪孟楷的殼牌連署站，一位小學生在父母親殷盼的眼光下寫下的這句：「大罷免救台灣」

一位小學生在父母親殷盼的眼光下寫下：「大罷免救台灣」。（作者提供）一位小學生在父母親殷盼的眼光下寫下：「大罷免救台灣」。（作者提供）

我還記得當時這對年輕的父母隔著弟弟頭頂的上空，熱切的討論「台」字是否為簡體字？當弟弟把他的許願貼在我們的民主牆上時，爸爸還全程錄影。在為期三個多月以來的罷免連署期間，自己多次看到一些年輕父母帶著小孩來參與，不僅覺得感心，也有一股很深的罪惡感，更時常會回想起25年前和自己母親的一段對話。

當弟弟把他的許願貼在我們的民主牆上時，爸爸還全程錄影。（作者提供）當弟弟把他的許願貼在我們的民主牆上時，爸爸還全程錄影。（作者提供）

時間是2000年的總統大選之前。我準備買機票從美國回台投票，但想先確定自己的戶籍有效，所以先打電話詢問家裡是不是一直有收到我的選票？當媽媽發現我打算請假三天的計劃（星期四離開美國，星期五晚上抵達台北，星期六早上飛台南，星期天北上，星期一再飛回美國），她很生氣表示我在浪費時間和金錢，匆匆忙忙只為了投一張票，根本是不合理的舉動，所以她不想回答我的問題。

沒關係，山不轉路轉。掛了電話後我直接撥號台南東區區公所，詢問自己是否還有選票。得到正面的回答後，再次和家人連絡告知自己回台的行程。我不厭其煩的解釋，台灣第一次民選總統時（1996年）我還在唸研究所不方便請假，既然現在是博士後研究員了，只要老闆同意，一點也不是問題。但媽媽還是覺得此舉只是激情不理性的舉動。當下我就火大了，並對她大聲說：「如果你們這一代有再更努力一點的話，你覺得我還需要做這種『愚蠢』的事嗎？二哥有兩個孩子，就算不為了我們這一代，我們要不要為他們那一代著想呢？

一講到家中的兩位寶貝金孫，媽媽突然安靜下來了。我只知道從此之後，媽媽對政治的大小事都非常關心，甚至在2004年的大選之前，她老早就打電話問我，啊你什麼時候要回來投票？

台灣需要的是忠誠的反對黨，而不是反對台灣的在野黨。（資料照）台灣需要的是忠誠的反對黨，而不是反對台灣的在野黨。（資料照）

時間快轉25年後，台灣的民主依然脆弱，但也非常的堅強。當年我對母親說的氣話，現在也反映在我們這一代的身上。第三階的罷免投票將會是一場更艱困的任務，有中共在後面撐腰的這些藍白勢力也絕對不會就此甘休

台灣需要的是忠誠的反對黨，而不是反對台灣的在野黨。希望大家能一人拉兩人，尤其是第二階段沒有或不方便連署的親朋好友，一起去投下同意罷免的票。我們不可以讓弟弟失望

後記：當年和媽媽達成協議後，在買機票之前先到實驗室找老闆請假。當他聽完我的計劃，他先說了一句：You nuts！（你瘋了嗎！）然後他想了兩三分鐘後（感覺像半小時之久），就對我說你請一個禮拜的假吧。然後你回台灣的時候順便去我們的合作夥伴（某大學實驗室）給一個演講，就算你是出公務好了。至今我一直都很感念當年這位老闆的善意。

（作者為北美洲台灣人教授協會前會長）

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