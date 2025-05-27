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自由開講》台灣防衛關鍵在港口！

2025/05/27 13:00

◎ 張詠翔

根據目前中共軍力結構與作戰邏輯來看，控制台灣港口比登陸海灘更具可行性與戰略價值中共對台作戰的邏輯為「奪港即奪島」，其中，台中港、高雄港、麥寮港、台北港與安平港五處被點名為中共首波潛在攻擊的目標

台北港被點名為中共首波潛在攻擊目標之一。圖為國軍於台北港進行反登陸操演。（資料照）台北港被點名為中共首波潛在攻擊目標之一。圖為國軍於台北港進行反登陸操演。（資料照）

中共將港口列為首要攻擊目標係因現代港口設施能提供深水泊位、貨櫃吊裝設備與公路、鐵路聯通的後勤系統，戰略價值極高，且解放軍缺乏快速有效的卸載能力，一旦登陸部隊無法順利將重裝備與後勤物資運上岸，戰線將迅速崩潰。因此，中共勢必要奪取功能齊備的港口，將其作為兵力與補給運輸的「橋頭堡」，繼而迅速向內陸擴張控制。由近年共軍以高雄港與台中港作為軍演攻擊目標來看，此戰略意圖已昭然若揭。

台灣四周的急流與岩岸地形，適合水雷部署，水雷具有造價低廉、難以偵測、極難清除，在狹小港區內更能發揮最大殺傷效益，即使中共動用大型掃雷艦進行清除，也將耗時數天甚至數週，台灣可拖延戰局進展。然而，水雷部署的時機點極為敏感，若太早布雷，將干擾台灣正常航運，影響國際貿易與供應鏈，甚至提供北京藉口發動「反擊」；若太晚行動，則布雷艦恐遭中共先制打擊，失去防衛機會。因此，戰術設計必須涵蓋戰時前黃金數小時內之快速布雷行動，甚至必須預先規劃以商船或漁船改裝支援作業，並考慮美軍潛艦、水雷機等支援投放選項。雖然美國部分將領呼籲協助台灣布雷作業，但當前國際局勢不穩定，台灣應提升自我防衛能力，不該將希望寄託於他國。

台灣四周的急流與岩岸地形，適合水雷部署。圖為國軍3月進行首次「立即備戰操演」，海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）台灣四周的急流與岩岸地形，適合水雷部署。圖為國軍3月進行首次「立即備戰操演」，海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）

共軍頻繁於模擬攻台演習中鎖定高雄港、台中港等能源與工業命脈港口，甚至透過衛星與無人機蒐集港口設施影像資料，顯示其不僅意圖登陸，更企圖癱瘓台灣經濟、能源與軍事運輸命脈。中共若發動戰爭，將非僅限於軍事占領，而是試圖徹底摧毀台灣戰略韌性，打擊民心士氣，迫使社會快速瓦解。港口遭襲將造成能源斷供、物資斷鏈與資訊失控，這些影響不亞於直接戰損，甚至更難恢復。

總體而言，港口已成台灣防衛戰的決勝關鍵，中共企圖透過「奪港斷島」達成其吞併目標，而台灣唯有提前部署、擴大布雷能力、整合國軍與民間資源並強化港口防禦，方能在戰爭爆發的關鍵初期穩住陣腳。這不只是軍事準備，更是對台灣未來命運的主動掌握。等待支援、仰賴嚇阻，已不再足夠；唯有主動備戰，才能守住主權與自由。

（作者為學生）

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