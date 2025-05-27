自由開講》台灣防衛關鍵在港口！

◎ 張詠翔

根據目前中共軍力結構與作戰邏輯來看，控制台灣港口比登陸海灘更具可行性與戰略價值。中共對台作戰的邏輯為「奪港即奪島」，其中，台中港、高雄港、麥寮港、台北港與安平港五處被點名為中共首波潛在攻擊的目標。

台北港被點名為中共首波潛在攻擊目標之一。圖為國軍於台北港進行反登陸操演。（資料照）

中共將港口列為首要攻擊目標係因現代港口設施能提供深水泊位、貨櫃吊裝設備與公路、鐵路聯通的後勤系統，戰略價值極高，且解放軍缺乏快速有效的卸載能力，一旦登陸部隊無法順利將重裝備與後勤物資運上岸，戰線將迅速崩潰。因此，中共勢必要奪取功能齊備的港口，將其作為兵力與補給運輸的「橋頭堡」，繼而迅速向內陸擴張控制。由近年共軍以高雄港與台中港作為軍演攻擊目標來看，此戰略意圖已昭然若揭。

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台灣四周的急流與岩岸地形，適合水雷部署，水雷具有造價低廉、難以偵測、極難清除，在狹小港區內更能發揮最大殺傷效益，即使中共動用大型掃雷艦進行清除，也將耗時數天甚至數週，台灣可拖延戰局進展。然而，水雷部署的時機點極為敏感，若太早布雷，將干擾台灣正常航運，影響國際貿易與供應鏈，甚至提供北京藉口發動「反擊」；若太晚行動，則布雷艦恐遭中共先制打擊，失去防衛機會。因此，戰術設計必須涵蓋戰時前黃金數小時內之快速布雷行動，甚至必須預先規劃以商船或漁船改裝支援作業，並考慮美軍潛艦、水雷機等支援投放選項。雖然美國部分將領呼籲協助台灣布雷作業，但當前國際局勢不穩定，台灣應提升自我防衛能力，不該將希望寄託於他國。

台灣四周的急流與岩岸地形，適合水雷部署。圖為國軍3月進行首次「立即備戰操演」，海軍快速布雷艇進行水雷裝載作業。（國防部提供）

共軍頻繁於模擬攻台演習中鎖定高雄港、台中港等能源與工業命脈港口，甚至透過衛星與無人機蒐集港口設施影像資料，顯示其不僅意圖登陸，更企圖癱瘓台灣經濟、能源與軍事運輸命脈。中共若發動戰爭，將非僅限於軍事占領，而是試圖徹底摧毀台灣戰略韌性，打擊民心士氣，迫使社會快速瓦解。港口遭襲將造成能源斷供、物資斷鏈與資訊失控，這些影響不亞於直接戰損，甚至更難恢復。

總體而言，港口已成台灣防衛戰的決勝關鍵，中共企圖透過「奪港斷島」達成其吞併目標，而台灣唯有提前部署、擴大布雷能力、整合國軍與民間資源並強化港口防禦，方能在戰爭爆發的關鍵初期穩住陣腳。這不只是軍事準備，更是對台灣未來命運的主動掌握。等待支援、仰賴嚇阻，已不再足夠；唯有主動備戰，才能守住主權與自由。

（作者為學生）

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