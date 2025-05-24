一個律師的筆記本》法扶不應該去幫「加害人」？

法律扶助機制，就是在維護司法的公平性。

◎ 陳怡凱

1. 再強調一次吧。法律扶助機制，就是在維護司法的公平性。

有能力自費委任律師的人，可以自費委任；資力短缺或符合其他扶助條件的人，則可以提出扶助申請。這樣一來，才能盡量保障無資力者獲得律師協助的機會。否則，司法就會更容易因為階級差異而出現不平等。

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委張啟楷0522宣稱「法扶或者一些團體，他們拿我們人民的納稅錢，去幫他們找了很多的律師去幫加害人」，並批司法嚴重傾斜。（圖：取自貼文）

2. 說法扶不應該幫「加害人」的忙，這有套套邏輯的問題：被告到底是不是「加害人」，正是要透過偵查與審判來釐清。這時律師不進場辯護，更待何時？倘若等到判決定讞，被告的加害人身分已經確認完畢，那又還辯護什麼？

所以，立委是要法扶預先判定被告是否有罪，無罪才幫，有罪不幫？

這有可能嗎？這樣一來，法扶豈不就成了法院之上的法院？

3. 進一步來說，被告在「程序上」有沒有委任律師辯護的權利，跟他在「實體上」有沒有罪本來就是兩回事。即使是罪人，也有權利在律師協助下，依法爭取對他有利的裁判。以強制辯護案件來說，如果沒有辯護律師，甚至沒辦法開庭審理，即使硬審也不合法。

舉例來說，即使我認為某位柯前主席應該是大奸大惡的罪人，我一樣不會說他沒有權利委任律師，也不會責怪他的律師為什麼要替他辯護。

這是基本的程序正義，程序正義一視同仁，不會因為碰到罪人就轉彎，就是這麼簡單。



4. 至於說為什麼有的法扶案件（其實不多）派到三個辯護人？

很簡單：案情繁雜，工作量大，認為只靠一個律師搞不定。如果是需要一個團隊才能動的手術，醫院難道會因為患者是「壞人」，就只派一個醫師上場？

如果要這樣的話，直說你們想讓患者死在手術台上好了，何必還要假惺惺？

法扶並沒有只為「加害人／刑事被告」指派律師，一樣也會為「被害人／告訴人」服務。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

5. 再者，法扶並沒有只為「加害人／刑事被告」指派律師，一樣也會為「被害人／告訴人」服務。以我來說，有時候會在法扶指派下擔任辯護人，有時候則會擔任告訴代理人。既不偉大，也不卑微，沒有哪一個身分比較高貴，就只是角色不同而已。

只說法扶找了很多的律師去幫加害人，卻不說法扶也找了很多的律師去幫被害人，這很明顯是在惡意操弄風向。

6. 回到第1點，法扶本來就是一個對於無資力者的保障機制。如果你富於資力，像這些立委一樣，確實可以一輩子不用跟法扶發生關係。不論是告人或被告，應該都有能力自費委任律師。法扶與你今生無緣，可以直接無視。

不過，如果你沒有豐厚的資力，又或者不確定是不是一輩子都能維持同等的資力，那在跟風攻擊法扶之前，最好多想一下此舉對於自己是好是壞？

每個人一生中都有可能惹上麻煩，都有可能陷入法律風險。

帶風向的政客不需要法扶，你真的不需要嗎？

如果現在跟著政客操弄的風向，把維持機會平等的機制打掉，等到迴力鏢射過來，就知道有多痛了。

註：報導出處。





本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法