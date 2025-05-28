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黑熊學院》偷渡客第一選擇？海巡預算不能再等

因為台灣本島海岸線長達 1,200 公里（加上澎湖群島則達到 1,500 餘公里），幅員廣大且勤務吃重，急需科學化與系統化的整合監控系統，來防衛各種可能的滲透作為。
黑熊學院

黑熊學院

2025/05/28 21:00

◎ 黑熊學院

中國籍男子利用橡皮艇偷渡上岸在桃園，幾個討論重點：

中國籍宋姓父子檔搭乘橡皮艇，在桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸。（取自網路）中國籍宋姓父子檔搭乘橡皮艇，在桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸。（取自網路）

1. 上岸地點就在「紅色海灘」

近期發生中國籍男子利用橡皮艇登陸桃園大園海灘，其地點就是我們過去一直在提醒的「紅色海灘」位置之一。

所謂紅色海灘，就是中國進行海上入侵登陸的高風險地點，該地點的特徵通常為：較為平緩的海灘，有利於船舶靠泊。畢竟若地形過於陡峭，船隻難以直接靠近。

台灣的紅色海灘有哪些地點。（取自黑熊學院臉書）台灣的紅色海灘有哪些地點。（取自黑熊學院臉書）

若此偷渡者敘述為真，其「從福建福州長樂機場外海灘到桃園海灘」，那麼該地到達所宣稱距離約為95海浬，換算約為176公里，屬於離台灣相對近的距離。


2. 橡皮艇為何難以被偵測

根據海巡署今日回應：「橡皮艇長度僅3.3公尺，材質及截面積太小，電磁波反射信號微弱，不易被雷達有效偵測。」

一般容易被反射的是金屬材質，例如漁船、鐵殼船。

此外，通常橡皮艇會裝舷外機。若以航程176公里、費時9小時，推算時速大約 20 公里，就數據上而言確實有可能。

3. 灰色領域衝突樣態增加

中國近年來對周邊各國（不僅是台灣）挑起的衝突事態，有大量操作灰色領域的趨勢。

因為灰色領域相對於直接發起熱戰衝突，它的的風險管控「可控且可逆」。

白話說，我可以戳你一下再縮回去，又讓你疲於奔命，但不會搞到失控玩火自焚。同時又讓對手漸漸習慣這種「介於臨戰跟平時的邊緣」。等哪天麻痺了，漸漸疏於防範，就進一步再挑戰你已無法再退的底線，直到你全面棄守。

中國網紅「山東凱哥」在抖音PO出偷渡到桃園，在海灘插上中共五星紅旗影片，還稱「完成任務」已自行回到中國。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）中國網紅「山東凱哥」在抖音PO出偷渡到桃園，在海灘插上中共五星紅旗影片，還稱「完成任務」已自行回到中國。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

這幾年中國發起灰色領域的場域，相當多都集中在海域與海事衝突，大大考驗海巡的應對能力與能量。

此外，中國人這麼做就是在吃「愛國飯」，在中共政府默許鼓勵下，他們多會挺而走險，大膽地做出違法違規的行為，以博取流量與利益。

4. 海巡署需要更多預算與科技資源

海巡署今聲明：「爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備。」

人的眼睛目視距離有其極限，更何況在夜間作業。而紅外線熱像儀能在夜間監控、可以看得更遠，大約可偵測到 12~17 公里範圍且可全天候進行監控。

但它造價昂貴，目前只有部分地區配有此設備，尚未涵蓋所有必須監控的區域。

而不僅是紅外線熱像儀，更需要完整的「濱海岸際國土防禦機制」：也就是要統合「地面、空中、水面甚至包括水下」的廣域監控系統。

因為台灣本島海岸線長達 1,200 公里（加上澎湖群島則達到 1,500 餘公里），幅員廣大且勤務吃重，急需科學化與系統化的整合監控系統，來防衛各種可能的滲透作為。

偷渡客第一選擇？海巡預算不能再等。（取自貼文）偷渡客第一選擇？海巡預算不能再等。（取自貼文）

海巡署人力也嚴重不足，需要更多岸巡人員加強巡邏，這包括無人機的使用，其速度一定比海巡人員快且看得更遠。

而海巡署目前的無人機架數與作業時間是完全不夠的。為了完善達成任務，海巡也需要使用水面無人船隻、水下載具來輔助，進行河口、沿海、港灣等巡邏任務。

雖然中國籍偷渡客的說法仍有存疑之處，但海巡署的預算資源嚴重不足已是事實。

面對當前的挑戰，無論是應對灰色領域衝突與威脅、或是構建完善的國土安全監控防衛網，海巡人員的壓力都不在話下，需要所有人重視。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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