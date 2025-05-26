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自由開講》明年開學3天就過年爭議 教部應審慎解套

2025/05/26 08:30

◎ 易比刀

針對近日媒體報導，教育部正在研擬114學年度國中小行事曆，依據《各級學校學生學年學期假期辦法》規定，預訂第2學期開學日為115年2月11日。然而由於農曆春節假期自2月16日至2月19日，可能導致學生開學後僅上課三日即進入長達六至九日的春節假期，引發社會議論。

明年2月11日開學3天就過年，教部提案解套。（本報製表）明年2月11日開學3天就過年，教部提案解套。（本報製表）

為解決此情形，教育部傾向比照過去96年度與104年度之先例，將原訂春節後的開學課程提前至上學期期末補行上課，即於1月21日至23日進行補課。然而，此項作法仍存多項爭議，教育部應審慎評估

第一，教學銜接與行政壓力問題。下學期開學首週課程若提前至上學期末進行，將面臨教科書是否能順利到位、課程安排倉促、學校行政作業時程壓縮等問題。學生甫結束期末評量，即無縫銜接新學期課程，教學成效恐受影響。若僅為維持「上課日數達200日」之形式，反而犧牲學生實質學習成效，形同捨本逐末，不如大膽宣布學生減少3日課程。

教育部傾向將原訂春節後的開學課程提前至上學期期末補行上課。圖為學生上課情形。（資料照）教育部傾向將原訂春節後的開學課程提前至上學期期末補行上課。圖為學生上課情形。（資料照）

第二，恐衍生代理教師聘期與教學責任問題。以103學年度為例，曾因提前開課，導致聘期至1月底的代理教師可能要負擔不符原聘約課程安排（下學期課程調整至上學期），產生「是否應協助完成學期外課程」之爭議，各校因而被迫尋求權宜之計，徒增行政困擾與教學不確定性。

第三，應考量對大學繁星推薦作業時程之影響。參考114年作業時程，高中需於114年2月13日至14日完成五學期成績上傳，並應預留時間供學生核對，避免成績錯誤影響升學權益。若將115年2月11日至13日調整為彈性放假，則115年繁星作業前，高中恐無法順利由高三學生進行成績確認。一旦誤植成績，將嚴重影響學生升學權益；如須延後作業時程，恐將牽動整體大學招生流程。大學招聯會是否已進行充分評估，亦為一大疑慮。

教育部應全面審視各級學校之實務運作與學生學習需求，制定合理的行事曆規劃。（資料照）教育部應全面審視各級學校之實務運作與學生學習需求，制定合理的行事曆規劃。（資料照）

綜上所述，開學日期與行事曆安排牽涉教學品質、行政負擔與升學制度之整體運作。教育部不宜倉促宣布調整方案，應全面審視各級學校之實務運作與學生學習需求，制定合理的行事曆規劃。

（作者為高中教師）


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