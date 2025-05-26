自由開講》小粉紅渡海插旗：中共灰色襲擾滲透的新樣態

◎ 郭索

5月18日，一段由中共網路宣傳帳號「李老師不是你老師」發布的影片引起台灣社會關注。一名自稱來自山東的男子，聲稱從福建長樂機場海灘搭乘膠艇渡海，成功登陸台灣桃園並插上五星紅旗，隨後「安全返航」。該男子在留言中甚至使用「活捉小賴賴」等語句，赤裸針對我國元首進行羞辱與威脅。儘管此事件真實性存疑，但與日前另一起中國籍父子搭乘膠筏「投奔自由」在桃園海水浴場左側沙灘上岸的事件相互對照，已清晰呈現中共正積極透過「低成本、高聲量」的灰色地帶戰術，進行對台滲透與心理戰。

中國網紅「山東凱哥」在抖音PO出偷渡到桃園，在海灘插上中共五星紅旗影片，還稱「完成任務」已自行回到中國。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

這類事件雖非傳統軍事行動，卻是中共不對稱作戰思維下的有機操作。無論是「插旗影片」還是「投誠」，其模式皆屬於認知戰的延伸。行為者選擇簡陋工具，無武裝、不宣戰，卻能造成大規模媒體效應與社會擾動。更重要的是，這類事件可在「民間個體」的包裝下，規避國際法規範與外交制裁，讓台灣政府處於兩難：過度反應顯得緊張，放任不理則顯示邊境失控。中共正是透過這種模糊戰術，在兩岸之間開啟一條「非對稱壓力通道」。

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此次插旗行為更值得注意的是，其發佈平台與語言模式。影片出自於中共統戰色彩濃厚的「李老師不是你老師」，該帳號一貫操作模式即為包裝荒謬為娛樂、將侵略轉化為玩笑。從「活捉小賴賴」的言語挑釁，到「我帶了四桶油」的誇張細節，這些話術不僅在中國內部引發民族主義高潮，更試圖對台灣社會產生恫嚇與混亂。這類將政治攻擊包裝為社群迷因的模式，已是新型輿論戰的戰術應用，不應輕忽其背後的戰略意圖。

中國籍宋姓父子檔搭乘橡皮艇，在桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸。（取自網路）

更關鍵的是，這兩起事件共同揭露出我國對低空低水面目標的防衛弱點。膠筏與皮划艇雖簡陋，卻因體積小、雷達反射弱，成為灰色滲透的理想工具。我國目前海岸線綿長，部分地區人力不足，技術設施亦有死角，難以即時發現這類「非正規接觸」。因此，必須加速部署數項針對性反制措施：包括提升岸防雷達的解析能力與俯視角覆蓋；發展以AI為基礎之熱成像與小艇辨識系統；強化無人機巡弋與海巡機動快艇攔截能力；並將此類「灰色入侵」納入國安防護的評估範疇，建立快速通報與管制機制。

此外，社會輿論也應形成共識，拒絕將敵意挑釁娛樂化。台灣社會長期在自由民主價值中成長，面對敵意挑釁往往以輕蔑或譏笑回應，卻忽略這正是對手所樂見的鬆懈與冷漠。中共深知以幽默包裝暴力、以迷因操弄戰略，是最能長驅直入的心理武器。我們若不能在輿論上築起免疫防線，將難以抵抗一波波非軍事型的攻勢滲透。

總結來看，跨海插旗與膠筏父子登陸，並非兩起偶發事件，而是中共對台灰色襲擾的系統化實驗。其核心在於模糊和平與戰爭的界線，使台灣社會在「非戰爭狀態中逐步被戰爭化」，削弱我方防衛意志與國土管控信心。面對此種新型態威脅，台灣不能只依賴傳統軍事思維，更需從情報、宣傳、技術與民心多方整合，建構起一套面對非對稱挑釁的現代防衛機制。否則，下一艘膠筏上岸的，或許就不再只是網民與話題，而是真正的行動者。

（作者從事自由業）



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