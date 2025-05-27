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自由開講》不是1％的風險，而是100％的後果

2025/05/27 08:30

◎ 沈言

這是一個陳舊的討論。

從林義雄先生時代至今，反核的理由幾乎未曾改變：地震頻繁、核廢無解、制度不可信、災難難以承擔。有人說這些論點已不合時宜，但真正停滯的，其實是台灣始終無法建立足以駕馭核能的制度與現實條件。

如今電價上漲、用電需求攀升、再生能源尚未成熟、天然氣比例過高，似乎一切都在為擁核開路。然而這不是一場關於能源配比的科學計算，而是一次放在無法承擔風險的島嶼上的制度賭注。

歷史早有前車之鑑。車諾比改變了蘇聯，日本至今仍未走出福島災後的陰影，三哩島事故讓美國四十年不敢再建核電廠。這些災難提醒我們，風險從不只是數字，而是一旦發生就無法撤退的現實

歷史上的數次核災提醒我們：風險從不只是數字，而是一旦發生就無法撤退的現實。圖為日本311福島核災。（歐新社）歷史上的數次核災提醒我們：風險從不只是數字，而是一旦發生就無法撤退的現實。圖為日本311福島核災。（歐新社）

誠然，核能技術已大幅進步。模組化小型反應爐（SMR）強調自動冷卻、低風險設計、可遠離密集區設置，核廢處理技術也不斷演進。然而問題不在科技本身，而在台灣這樣一個地狹人稠、政治撕裂、資源有限的社會，根本不具備建立穩健治理架構的條件

我們不是在爭論會不會出事，而是要問：出事之後，我們做得到什麼？有沒有足夠的疏散路線？有沒有能即時決策的政府？有沒有承擔責任的制度？到今天，連「如何讓新北市百萬人撤離」這個問題，都無人能給出可執行的答案。

有人說核災發生機率極低，如同中樂透。那就來看數字：威力彩頭獎中獎率約兩千萬分之一，但2024年台灣仍有29位億元得主。低機率事件，在足夠大的母體與時間下，就是會發生。

技術當然值得期待，未來的核能也不必被情緒化否定。但在今天的台灣，這些結構性的現實並未改變。

如果有一天，技術的突破真的能克服地理與制度條件，那麼核能的確可能是近乎完美的能源解方。

但現在，那些一廂情願擁核的人，總說「不能因為怕就不做」，卻很少回答：「如果真的發生了，該怎麼辦？」他們呼籲「理性」看待風險，卻避而不談台灣是一座無法承擔災難的島嶼，一個意見很多，卻從沒有人負責的社會

在風險無法控制、制度無人承擔的情況下，核能不能是選項，更不能是答案

（作者為業餘樂手）

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