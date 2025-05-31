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照護線上》有效對抗晚期胃癌，免疫合併治療解析

在以往的晚期胃癌治療不外乎是以全身性的化學治療為主，但近幾年其實免疫治療，尤其是免疫檢查點抑制劑在胃癌也有一定的角色。所以目前，如果是晚期以及轉移性的胃癌，我們會使用化學治療跟免疫治療合併一起使用。
照護線上

照護線上

2025/05/31 08:30

◎ 照護線上

照護線上》有效對抗晚期胃癌，免疫合併治療解析（擷取自貼文）

劉育志醫師：近年來，晚期胃癌的治療持續進步，幫助延長存活期。今天我們邀請到姜乃榕醫師，談談關於免疫治療常見的疑問，歡迎姜乃榕醫師。

姜乃榕醫師：大家好，我是臺北榮民總醫院，腫瘤醫學部，姜乃榕醫師。

劉育志醫師：請問胃癌常見的症狀有哪些？

姜乃榕醫師：因為他有一顆腫瘤，或者是有一些潰瘍在胃的表皮，所以可能會有一些胃部不適、消化不良，或者是說，如果這個腫瘤或這個潰瘍有出血的話，常常會有合併一些貧血，貧血的話就會讓人家覺得比較容易勞累，爬樓梯的時候會比較容易喘。

照護線上》有效對抗晚期胃癌，免疫合併治療解析（擷取自貼文）

劉育志醫師：請問晚期胃癌的治療方式有哪些？

姜乃榕醫師：在以往的晚期胃癌治療不外乎是以全身性的化學治療為主，但近幾年其實免疫治療，尤其是免疫檢查點抑制劑在胃癌也有一定的角色。所以目前，如果是晚期以及轉移性的胃癌，我們會使用化學治療跟免疫治療合併一起使用。

劉育志醫師：請問哪些晚期胃癌患者適合接受免疫合併治療？

姜乃榕醫師：免疫加化學治療現在已經是全世界公認的標準第一線治療，基本上幾乎每個胃癌病人都適合使用。

劉育志醫師：請問免疫治療的機轉為何？

姜乃榕醫師：免疫治療現在在胃癌使用的一個，是叫做免疫檢查點抑制劑。比較常用的是Anti PD-1或者是Anti PD-L1的抗體，PD-L1是在癌細胞的表面，有這個蛋白高度表現的話會去抑制我們的免疫細胞的功能。所以如果我們用這樣的蛋白抑制劑去讓免疫細胞活化之後，它就可以幫助我們去對抗癌細胞。

劉育志醫師：請問免疫合併治療對於晚期胃癌患者有何幫助？

姜乃榕醫師：在傳統的化學治療之下，胃癌病患的存活期很難超過一年，五年的存活率大概也只有10%。但是如果我們把化學治療合併免疫治療使用，可以提高腫瘤的縮小率，疾病無惡化存活期可以達到8個月，整體存活期也可以超過一年，在PD-L1高表現族群約可降低三成的死亡率，治療效果非常顯著。

劉育志醫師：接受免疫合併治療時，患者需要注意哪些狀況？

姜乃榕醫師：免疫治療顧名思義會去喚醒我們的免疫反應，這些免疫反應如果去影響到正常的器官，就會有發炎的症狀，比如說肺炎、肝炎或者是一些皮膚的症狀，所以你在使用免疫治療的時候，一定要聽從醫生的指示固定回診，有什麼不舒服的話，也要立即跟醫師回報。

姜乃榕醫師：最近就遇到一個三十幾歲的年輕人，其實他一開始診斷的時候也只是去做個健檢，結果就發現這個胃裡面有腫瘤，還有合併有肝的轉移。所以一開始對於這個年輕人的打擊非常大，他的爸爸媽媽也非常的擔心。但是我們在跟他溝通之後，其實就有跟他講說，最近可以使用化學治療合併免疫治療。很幸運的就是說他的治療效果非常好，不但原本的腫瘤這方面都有消，在肝轉移的這些腫瘤也都有得到很好的腫瘤縮小的情況。這位病人後續持續接受免疫治療，他的症狀有很明顯的改善，也回到工作崗位，有的時候甚至還可以出國旅遊。所以這位病人，在化學治療以及免疫治療合併使用下得到非常好的效果。

姜乃榕醫師：我們現在胃癌除了傳統的化學治療之外，我們還多了一個免疫治療的武器，它不但可以讓這個治療效果更好，也不會增加太多額外的副作用，所以這樣的合併使用，其實會讓我們的病友有更好的預後。

劉育志醫師：感謝姜醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰。

姜乃榕醫師：掰掰！

本文經授權轉載自【照護線上】有效對抗晚期胃癌，免疫合併治療解析

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