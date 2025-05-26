晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》番薯的泥土與豪宅的鐵門：彰化罷免案的意義

2025/05/26 17:00

◎ 劉哲廷

這不是一場單純的罷免失敗。1萬9131份連署書未達門檻，但那一萬九千多次「我願意」的承諾，已成為民主社會肌理中不能忽視的痕跡。

這場運動讓我們問的不只是「為什麼沒成功？」而是「為什麼我們願意站出來？」

政治豪宅的陰影

謝衣鳯位於彰化市的六百坪豪宅，不只取代了十多棵行道樹，更佔據了原可作為綠地、公園、社會住宅的台糖用地。原本屬於公眾的空間，如今成了豪門的私人庭院。這不只是土地濫用，更是一場政治寓言：權力可以改寫街道，抹去樹影與記憶。

謝衣鳯家族購買台糖國有地蓋第三代豪宅，將原本屬於公眾的空間，變成豪門的私人庭院。（資料照）謝衣鳯家族購買台糖國有地蓋第三代豪宅，將原本屬於公眾的空間，變成豪門的私人庭院。（資料照）

更令人質疑的是，這些改建行為是否遵循《彰化縣樹木保育自治條例》？地方政府的沉默與默許，才是真正令人不寒而慄的共犯結構。

三代治國，資訊壟斷

謝家壟斷南彰化政經資源四十年，從謝言信到謝衣鳯，橫跨政治、營造、瓦斯與第四台。旗下三家有線電視壟斷十五鄉鎮，一年收益近五億元。

更關鍵的是，這家媒體不是公正的資訊平台，而是謝衣鳯的宣傳機器。2020年選舉期間，第四台播出大量誤導性內容，雖遭罰款，但對年收入而言不痛不癢。

國民黨立委謝衣鳯。（資料照）國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

謝衣鳯的政見文宣，主打農業保險、三保一金、生育補助等政策，實際皆為中央早已推動的措施，與其毫無直接關聯。沒有草案、沒有修法、沒有質詢，卻能持續宣傳政績，說穿了，只是憑藉資訊落差與媒體優勢「收割別人的努力」。

公民的黎明

這場罷免運動不是對個人的仇恨，而是對制度性病灶的反擊。彰化第三選區的選民面對的是一整個壟斷地方資源的結構，選民並非不理性，而是受限於資源、門檻與地方權勢的重壓。

罷免謝衣鳯二階連署1萬9131份連署書確定無法達標，彰化罷團決定不送件。（資料照）罷免謝衣鳯二階連署1萬9131份連署書確定無法達標，彰化罷團決定不送件。（資料照）

但這場行動讓我們看見另一種可能：連署書不再是冷冰紙張，而是一張張載滿憤怒與希望的民主請願書。這不只是罷免謝衣鳯，而是罷免台灣長期以來對於地方派系政治的容忍

把選項拿回來

謝家的第四台只提供一種聲音，象徵政治壟斷下的單一選擇。但民主的本質不就是選擇的自由？我們要的是可以選擇的媒體、可以爭取的空間、可以期待的政績，不是被既得利益壓制的沉默與無力。

我們不該只剩一個選項。

「番薯落土毋驚爛，只求枝葉代代湠。」——今天，罷免未成功，但我們還在這裡，深植於泥土，等待那場抵抗再次萌芽。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書