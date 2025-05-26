自由開講》番薯的泥土與豪宅的鐵門：彰化罷免案的意義

◎ 劉哲廷

這不是一場單純的罷免失敗。1萬9131份連署書未達門檻，但那一萬九千多次「我願意」的承諾，已成為民主社會肌理中不能忽視的痕跡。

這場運動讓我們問的不只是「為什麼沒成功？」而是「為什麼我們願意站出來？」

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政治豪宅的陰影

謝衣鳯位於彰化市的六百坪豪宅，不只取代了十多棵行道樹，更佔據了原可作為綠地、公園、社會住宅的台糖用地。原本屬於公眾的空間，如今成了豪門的私人庭院。這不只是土地濫用，更是一場政治寓言：權力可以改寫街道，抹去樹影與記憶。

謝衣鳯家族購買台糖國有地蓋第三代豪宅，將原本屬於公眾的空間，變成豪門的私人庭院。（資料照）

更令人質疑的是，這些改建行為是否遵循《彰化縣樹木保育自治條例》？地方政府的沉默與默許，才是真正令人不寒而慄的共犯結構。

三代治國，資訊壟斷

謝家壟斷南彰化政經資源四十年，從謝言信到謝衣鳯，橫跨政治、營造、瓦斯與第四台。旗下三家有線電視壟斷十五鄉鎮，一年收益近五億元。

更關鍵的是，這家媒體不是公正的資訊平台，而是謝衣鳯的宣傳機器。2020年選舉期間，第四台播出大量誤導性內容，雖遭罰款，但對年收入而言不痛不癢。

國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

謝衣鳯的政見文宣，主打農業保險、三保一金、生育補助等政策，實際皆為中央早已推動的措施，與其毫無直接關聯。沒有草案、沒有修法、沒有質詢，卻能持續宣傳政績，說穿了，只是憑藉資訊落差與媒體優勢「收割別人的努力」。

公民的黎明

這場罷免運動不是對個人的仇恨，而是對制度性病灶的反擊。彰化第三選區的選民面對的是一整個壟斷地方資源的結構，選民並非不理性，而是受限於資源、門檻與地方權勢的重壓。

罷免謝衣鳯二階連署1萬9131份連署書確定無法達標，彰化罷團決定不送件。（資料照）

但這場行動讓我們看見另一種可能：連署書不再是冷冰紙張，而是一張張載滿憤怒與希望的民主請願書。這不只是罷免謝衣鳯，而是罷免台灣長期以來對於地方派系政治的容忍。

把選項拿回來

謝家的第四台只提供一種聲音，象徵政治壟斷下的單一選擇。但民主的本質不就是選擇的自由？我們要的是可以選擇的媒體、可以爭取的空間、可以期待的政績，不是被既得利益壓制的沉默與無力。

我們不該只剩一個選項。

「番薯落土毋驚爛，只求枝葉代代湠。」——今天，罷免未成功，但我們還在這裡，深植於泥土，等待那場抵抗再次萌芽。

（作者為詩人，自由工作者）

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