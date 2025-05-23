自由開講》中共濫用台灣民主自由 滲透威脅無所不在

◎ 林曉晴

一、武統言論滲透：「亞亞事件」揭露中共統戰真相

中配「亞亞」（劉振亞）長期在中國抖音及YouTube平臺鼓吹武統言論。（取自抖音）

中國籍配偶「亞亞」（劉振亞）長期在中國抖音及YouTube平臺鼓吹武統言論，聲稱「臺灣是中國一省」，公開支持中共軍演，甚至在接受中共官媒《環球人物》專訪時，宣揚「兩岸統一勢不可擋」。我移民署依《兩岸人民關係條例》及相關法規，撤銷其依親居留資格，但「亞亞」離臺後仍在抖音持續挑釁，誣指臺灣政治迫害，顯示「亞亞」是中共棋子，背後有中共統戰集團支持，企圖利用臺灣言論自由散布分化毒素；由於鼓吹侵略戰爭已觸犯聯合國公約，超越民主社會底線，臺灣須嚴加防範此類滲透。

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二、偷渡與邊境挑釁：中共認知作戰的實體威脅

二名中國人趁總統就職週年偷渡金門二膽島遭逮。（資料照，金門海巡隊提供）

賴總統5月20日就職週年當天，海巡署在金門二膽島逮捕2名企圖利用小型舢舨及保麗龍浮板非法登島的中國偷渡客，凸顯中共意圖利用低成本的認知作戰，擾亂臺灣民心士氣。近年中共漁船、海警船頻繁越界，甚至有不明人士刻意穿著解放軍制服在國內超市等地現身，這些灰帶行動不僅挑戰臺灣主權，更是中共侵蝕臺灣防線的前奏；國人應提高警覺，加強遏止中共的狼子野心。

三、黑幫滲透：內應威脅的國安隱憂

更令人震驚的是，中共正積極滲透我國黑幫勢力，意圖操控其為武力犯臺的內應。近期中共介入竹聯幫幫主選舉，試圖掌控臺灣最大黑幫組織，並壓制其他在地勢力；但港澳黑幫如14K、澳門太陽城集團創辦人周焯華被中共利用後，旋遭肅清的歷史案例，揭示中共「用後即棄」的邪惡本質。我政府及國人應共同防堵任何賣臺或擾亂社會秩序的活動。

四、文化滲透與校園統戰：中共瞄準臺灣下一代

臺灣近期接連出現中國抖音直播主在校門口逕自拍攝學童上下課，並有國中生在桃園穿著解放軍迷彩服模仿中共少先隊的敬禮手勢，以及有身穿解放軍制服的不明人士在街頭現身，此等詭異現象反映中共透過特定人士在臺灣內部策劃文化滲透與社會滋擾，將校園與街頭轉化為統戰新場域，目的在改變臺灣年輕世代的認知，以及測試全社會防衛韌性的能量與底線。

民眾反映民生社區周邊校園，出現直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）

五、全民警覺與團結：捍衛臺灣民主自由

面對中共多管齊下的滲透策略，臺灣社會應團結一致，保持高度警覺。「亞亞事件」引發社會關於言論自由與國家安全的深層思辯，凸顯中共分化臺灣的圖謀相當狡猾。國人應積極參與社區防衛，主動檢舉可疑統戰行為，支持政府推動媒體識讀教育與邊境防控，以挫敗中共侵略野心，守護臺灣民主與未來。



（作者為獨立政治評論家與專欄作家，專注於兩岸關係與民主治理研究）

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