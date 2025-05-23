曹興誠八不居士》基隆林沛祥罷免連署達標，代表什麼意義？

他應該被罷免的主要理由，是給傅崐萁撐傘，做傅崐萁的跟班小弟，還陪傅跑去北京朝拜王滬寧。這種親共賣台的叛國行逕，背棄了對國家的忠誠，違反了立委的職務，才是該被罷免的真正理由。

◎ 曹興誠

今天（0523）「基隆絕沛」罷團送出37533份連署書，達標123%，讓藍委待罷人數達到31席，全國罷團志工齊感振奮。

罷免國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，23日前往基隆市選委會送件，連署份數為3萬7533份，達法定門檻的123％安全目標。（記者塗建榮攝）

林沛祥曾經狂言，自己代表頂層1%的高端人口，罷團則是社會邊緣人。這種蠢話引發眾怒，於是大家齊心協力把他推進待罷名單。

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其實林沛祥講蠢話，並不是他應該被罷免的主要理由。他應該被罷免的主要理由，是給傅崐萁撐傘，做傅崐萁的跟班小弟，還陪傅跑去北京朝拜王滬寧。這種親共賣台的叛國行逕，背棄了對國家的忠誠，違反了立委的職務，才是該被罷免的真正理由。

立委林沛祥（左）應該被罷免的主要理由，是做傅崐萁（右）的跟班小弟，親共賣台，背棄了對國家的忠誠，違反了立委的職務。（資料照）

有人說，去朝拜王滬寧不見得就是賣國。我們可以換個場景來探討這個問題。

假設我們負責經營一家公司，發現自己公司的一些高階員工，不肯參加自己公司總經理的就職典禮，卻跑去拜會公司的主要競爭對手，和競爭對手的高階主管把酒言歡；請問我們還該留著這些「通敵」的高階員工，繼續付高額薪資給他們，讓他們參與公司營運秘密，甚至制定公司的政策嗎？

如果我們負責公司的營運，當然要立刻把這些「通敵」的員工開除。不這樣做，我們就是昏庸、懦弱、無能、失職，是對自己職務的背信。

今天所有罷團志工，都具備「公民意識」，也就是「我是國家主人」的意識。因為自覺是「國家主人」，對國家有愛、有關心，所以都不肯看著大家的納稅錢被拿去養共匪，所以會站出來參與大罷免。

「反共護台、去除內奸」是我們要罷免藍營立委的主要理由。

「反共護台、去除內奸」是我們要罷免藍營立委的主要理由。（資料照）

國民黨現在只想「反罷免」，卻從來不曾對他們的「親共、賣台、叛國」做任何辯解。這表示他們自知罪行昭彰，無辭以辯。

現在國民黨用盡ㄧ切力氣在移轉焦點，希望把罷免定性為「藍綠對立」，把志工貶低為「為錢辦事」的走路工；林沛祥更侮辱罷團為「邊緣人」。他們甚至鼓動他們的支持者，對罷團志工施加言語和肢體暴力。

藍營立委攻擊民進黨的施政缺失，也是在模糊焦點。他們既然已經通敵叛國，當然就喪失了在台灣參政論政的資格。

民進黨執政的缺失，自有公民來批評監督，不干這些叛國者的事。他們越早停止亂政，越早另謀出路，越能減少他們叛國的刑責。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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