有志一「童」》新加坡數位經濟飛速增長 比金融業更重要

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）2024年《世界數位競爭力調查》，新加坡在全球64個主要國家及經濟體中勇奪第一，亞太區亦居冠。這不僅是榮譽，更凸顯新加坡數位戰略的成功與雄心。

◎ 童振源

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）2024年《世界數位競爭力調查》，新加坡在全球64個主要國家及經濟體中勇奪第一，亞太區亦居冠。這不僅是榮譽，更凸顯新加坡數位戰略的成功與雄心。

事實上，新加坡自2019年以來長期穩居亞太首位，歷經短暫排名下滑後於2023年回升至全球第3、亞太第1，如今再攀頂峰，展現強勁反彈力與制度韌性。這背後的推手，是資訊通信媒體發展局（IMDA）主導的數位經濟政策。

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數位經濟規模已與製造業並駕齊驅

根據IMDA於2024年發布的第二本《新加坡數位經濟報告》，數位經濟被界定為「資通訊產業」與「其他產業的數位化」。2023年，新加坡數位經濟創造1,132億新幣附加價值，占GDP的17.7%，超越金融保險業，與製造業不相上下。

新加坡的數位經濟：2018-2023 （作者提供）



更值得注意的是，從2018年至2023年，數位經濟年均成長率高達11.2%，是同期整體GDP成長率（5.6%）的兩倍，堪稱經濟新引擎。數位經濟的增量中，約三分之一來自資通訊產業，其餘則來自其他產業的數位轉型。

數位經濟占新加坡經濟的比重：2018-2023 （作者提供）

資通訊產業成長強勁

資通訊產業的附加價值從2018年的202億新幣增至2023年的363億新幣，占GDP比重達5.7%，年均成長率達12.4%。2022至2023年間，該產業實質增長5.7%，為全產業之最，遠超過1.1%的整體經濟增長率，反映其在後疫情時代的爆發潛力。

新加坡各產業附加價值實質增長率：2022-2023 （作者提供）

相比之下，製造業同期間負成長4.3%，僅營造業（5.2%）與其他服務業（4.4%）略具增幅。資通訊產業已不再只是輔助性產業，而是驅動整體經濟的中流砥柱。

數位化風潮席捲各行各業

除資通訊產業外，其他產業的數位化也迅速推進。金融保險業的數位化附加價值居冠，從2018年的245億新幣成長至2023年的375億新幣，年均成長8.9%。不過，批發業的成長速度最快，年均高達21.2%。建築與製造業雖基數較小，但成長率也分別達到16.9%與11.7%，展現跨領域數位化的潛能。

新加坡特定產業數位化附加價值：2022-2023 （作者提供）

整體而言，五年間數位經濟增加467億新幣附加價值，資通訊產業貢獻34.5%、金融科技貢獻27.8%，兩者合計占62.3%，堪稱新加坡數位經濟的雙核心。

疫情推波助瀾，後疫情成效待觀察

2020至2022年的疫情為新加坡數位轉型按下加速鍵。從2019至2022年，數位經濟附加價值年均成長率達16.8%，占GDP比重提升2.8個百分點。然而，疫情過後的2023年卻出現負成長2.3%，比重僅維持在17.7%，顯示成長動能亟需新刺激。

（作者為我國駐新加坡代表）

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