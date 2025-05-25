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自由開講》癌症照護改革 盼政府走得更深更遠

2025/05/25 20:00

◎ 莊國偉

2025年世界癌症日，癌症希望基金會響應世界抗癌聯盟（UICC）號召，發起「健康台灣、有你有我」系列宣導活動，呼籲社會攜手抗癌、支持癌友。此系列活動直接獲得總統賴清德先生、副總統蕭美琴女士與行政院長卓榮泰先生積極響應參與，充分展現政府對癌症議題的高度重視。我國政府的積極響應，也被正式納入UICC甫出版的《2025年世界癌症日影響力報告》中，成為國際肯定的重要案例。

賴清德總統身為我國首位醫師元首，上任後即提出「健康台灣」政策願景，成立「健康台灣推動委員會」，並設定2030年將癌症標準化死亡率降低三分之一的政策目標，一系列從篩檢到治療及長照和醫療的整合性政策，正逐步讓「健康台灣」從願景成為病友有感的實質改變，從制度面推動多項改革。這些舉措，不僅展現政策優先方向以及實踐，也讓癌症病友與其家庭實際感受到支持。

賴清德總統上任後提出「健康台灣」政策願景，成立「健康台灣推動委員會」，目標是2030年癌症標準化死亡率降低3分之1。（資料照）賴清德總統上任後提出「健康台灣」政策願景，成立「健康台灣推動委員會」，目標是2030年癌症標準化死亡率降低3分之1。（資料照）

台灣健保制度完整，但隨癌症醫療科技日新月異，高價新藥的引進也使健保面臨沉重壓力，進而轉嫁至病人自費負擔。癌症希望基金會早在2017年至2021年推出共四版的《癌症治療可近性政策建言書》中，即持續建議比照英國設立癌症新藥基金。此建議直至賴清德總統親自支持與拍板，才使政策從倡議轉化為行動。2025年政府正式編列50億元，作為邁向百億癌症新藥基金的第一步，協助病友取得必要藥物，減輕經濟負擔。

癌症希望基金會深耕癌症照護已近25年，深知這樣的改革，需由中央政策引導，方能突破制度限制。尤其隨著癌症照護治療逐漸慢病化，面對癌症，病友所需不僅是藥物，更是涵蓋生活、心理、社會支持的整合照護。

癌症希望基金會長期推動癌症照護網絡中的醫社轉銜點——「癌症資源中心」，在國健署支持下已於105家醫院設置，逐步建構出醫院串聯社區資源的整合模式，並設置線上「台灣癌症資源網」，打破空間及時間限制，建構一站式完整全面的身、心、靈照護資源管道

在國健署支持下，癌症照護網絡中的醫社轉銜點——「癌症資源中心」已於105家醫院設置。圖為北榮癌症資源中心。（北榮提供）在國健署支持下，癌症照護網絡中的醫社轉銜點——「癌症資源中心」已於105家醫院設置。圖為北榮癌症資源中心。（北榮提供）

在賴清德總統2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的政策目標下，癌症希望基金會將持續倡議並推動癌症照護資源的整合，讓病友家庭生活品質全面提升，建議應比照失智友善社區照護網絡、長照網絡等模式，啟動跨部會的協作，建立完善的政府、醫院及民間資源整合平台；並將第三期以上、仍積極治療中卻未符長照資格（如年齡門檻）的病友及家屬，納入長照體系，以強化社區照護韌性，讓癌症照護網絡成為支持病友與家庭的穩定依靠

再者，面對高齡與少子化社會，健保財務壓力加劇。癌症希望基金會多年來倡議以商保補位健保，促成衛福部委託國衛院於2024年提出「第二層健保政策險」可行性建議。我們建議行政院應儘速成立跨部會推動小組，訂定政策時程與藍圖，讓民眾健康投資可獲更貼近醫療需求的保障，也為健保永續建立第二道防線

癌症防治是一場長期戰役，從預防、治療、重建到回歸社會，每一階段都需要制度性支持，我們除樂見賴總統優先推動癌症防治工作外，亦深切期待政府在既有基礎上，持續深化政策內涵，從治療、生活到重建，讓健康台灣照顧到每一位癌症病友。

（作者為癌症希望基金會董事長）

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