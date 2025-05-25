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自由開講》極權的鐵幕下，自由的微光仍在閃耀

2025/05/25 13:00

◎ 葒燁

來自廣州華南理工大學的林影與韓雙艷兩位教授，冒著極大的政治風險，以真名發表一篇長文，痛斥中共的暴政、獨裁與社會控制，並呼籲中國人民，特別是青年學子，挺身而出，追求民主、自由與法治的未來。這篇文章在牆外社群媒體上迅速傳播，喚起無數民眾的共鳴與敬佩，也再次揭開中共專制體制下，民眾長期被壓抑的苦悶與絕望

華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，近日實名發表反共檄文，引發無數民眾的共鳴與敬佩。（圖翻攝自X平台）華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，近日實名發表反共檄文，引發無數民眾的共鳴與敬佩。（圖翻攝自X平台）

林影開宗明義的表示，儘管自己是中國共產黨黨員，卻無法再對中國社會的沉淪保持沉默。她指出，過去四十多年來，中共政權持續鞏固一黨專政的鐵幕，將整個國家的政治、經濟與文化完全納入權力的掌控之中，壓制一切異議、封鎖一切自由，並批判中共走向極端專制的軌跡，從2018年廢除國家主席任期制，使習近平長期執政的「稱帝之舉」，到2020年以「清零政策」為名實施的全國封控，無數百姓被禁足、生活崩潰，反抗者更遭公安機關大規模鎮壓、抓捕。這些事件顯示在中國，人民連最基本的抗議權利都被剝奪殆盡。

兩位教授更進一步揭露中國社會的種種不公與壓榨現象，諸如「996」工作制度將勞工的時間與健康榨乾；青少年在高壓教育體系下失去思辨能力；言論審查與網絡防火牆嚴密封鎖資訊，使國人無從了解真實世界。她們特別提及六四天安門事件，指出這段血腥歷史在中國社會中被完全抹除，年輕一代對此事件毫不知情，因為凡是提及六四的文字與影像都會在網路上迅速遭到刪除封禁這種刻意製造歷史斷裂、切斷人民記憶的行徑，是極權統治最典型的手段，目的是為了讓民眾無從反思、無從反抗

六四天安門事件在中國社會中被完全抹除，年輕一代對此事件毫不知情，因為凡是提及六四的文字與影像都會在網路上迅速遭到刪除封禁。圖為六四事件知名的「坦克人」。（資料照，美聯社） 六四天安門事件在中國社會中被完全抹除，年輕一代對此事件毫不知情，因為凡是提及六四的文字與影像都會在網路上迅速遭到刪除封禁。圖為六四事件知名的「坦克人」。（資料照，美聯社）

民主社會中，政府權力受到憲法與選票的制約，媒體得以獨立運作、輿論能夠監督官員，人民有權上街遊行、公開批評政策，甚至將領導人送上法庭。民主體制下，錯誤可以被糾正，權力不是無限上綱的工具，而是人民託付的責任。

中共政權以極端手段控制人民思想與行為，然而，在航空發達的今日，至他國旅遊並非難事，中共人民看到了民主國家的自由，相形之下，中共制度的黑暗顯得格外諷刺。

林影與韓雙艷在文末呼籲中國人民：結束一黨專政，推行民主選舉；恢復言論自由，保障新聞自由；改善民生，建立公平社會；建立法治制度，禁止任意逮捕與審判異議人士。她們明確表示，今天中國的問題早已超越政權層次，而是全社會在道德與法治上的全面崩解。她們號召中國青年，尤其是大學生們，不再沉默，要勇敢思考、勇敢發聲、勇敢行動。她們寫道：「你們的思想、你們的行動，將決定中國的未來，決定這個國家是否能夠從黑暗走向光明。」

中共習近平政權以極端手段控制人民思想與行為，目的是為了讓民眾無從反思、無從反抗。（彭博）中共習近平政權以極端手段控制人民思想與行為，目的是為了讓民眾無從反思、無從反抗。（彭博）

上述聲明不只是反對中共暴政的義舉，更是來自體制內的覺醒。它證明，即使在鐵血的專制高牆之下，仍有知識分子不願噤聲、選擇挺身而出。這種聲音或許微弱，但代表的，是對良知與自由的堅持，是對真理與正義不滅的追求。在中共日益強化的言論封鎖與社會控制下，兩位教授公開表態無疑將面臨嚴峻的政治後果，但她們的名字，將永留人民心中。

中國共產黨可以封鎖網路資訊，但無法摧毀人心深處對自由與尊嚴的渴望，越來越多人逐漸看清中共政權的真面目，誠如兩位教授所言，今天若選擇噤聲，明日恐成為另一個歷史的犧牲者。唯有更多的人選擇挺身而出，這場專制統治的寒冬，才有可能迎來破曉的曙光。「星星之火，已然燎原」，只看誰有勇氣追隨光明。

（作者為時事評論員）

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