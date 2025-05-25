自由開講》極權的鐵幕下，自由的微光仍在閃耀

◎ 葒燁

來自廣州華南理工大學的林影與韓雙艷兩位教授，冒著極大的政治風險，以真名發表一篇長文，痛斥中共的暴政、獨裁與社會控制，並呼籲中國人民，特別是青年學子，挺身而出，追求民主、自由與法治的未來。這篇文章在牆外社群媒體上迅速傳播，喚起無數民眾的共鳴與敬佩，也再次揭開中共專制體制下，民眾長期被壓抑的苦悶與絕望。

華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，近日實名發表反共檄文，引發無數民眾的共鳴與敬佩。（圖翻攝自X平台）

林影開宗明義的表示，儘管自己是中國共產黨黨員，卻無法再對中國社會的沉淪保持沉默。她指出，過去四十多年來，中共政權持續鞏固一黨專政的鐵幕，將整個國家的政治、經濟與文化完全納入權力的掌控之中，壓制一切異議、封鎖一切自由，並批判中共走向極端專制的軌跡，從2018年廢除國家主席任期制，使習近平長期執政的「稱帝之舉」，到2020年以「清零政策」為名實施的全國封控，無數百姓被禁足、生活崩潰，反抗者更遭公安機關大規模鎮壓、抓捕。這些事件顯示在中國，人民連最基本的抗議權利都被剝奪殆盡。

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兩位教授更進一步揭露中國社會的種種不公與壓榨現象，諸如「996」工作制度將勞工的時間與健康榨乾；青少年在高壓教育體系下失去思辨能力；言論審查與網絡防火牆嚴密封鎖資訊，使國人無從了解真實世界。她們特別提及六四天安門事件，指出這段血腥歷史在中國社會中被完全抹除，年輕一代對此事件毫不知情，因為凡是提及六四的文字與影像都會在網路上迅速遭到刪除封禁。這種刻意製造歷史斷裂、切斷人民記憶的行徑，是極權統治最典型的手段，目的是為了讓民眾無從反思、無從反抗。

六四天安門事件在中國社會中被完全抹除，年輕一代對此事件毫不知情，因為凡是提及六四的文字與影像都會在網路上迅速遭到刪除封禁。圖為六四事件知名的「坦克人」。（資料照，美聯社）

民主社會中，政府權力受到憲法與選票的制約，媒體得以獨立運作、輿論能夠監督官員，人民有權上街遊行、公開批評政策，甚至將領導人送上法庭。民主體制下，錯誤可以被糾正，權力不是無限上綱的工具，而是人民託付的責任。

中共政權以極端手段控制人民思想與行為，然而，在航空發達的今日，至他國旅遊並非難事，中共人民看到了民主國家的自由，相形之下，中共制度的黑暗顯得格外諷刺。

林影與韓雙艷在文末呼籲中國人民：結束一黨專政，推行民主選舉；恢復言論自由，保障新聞自由；改善民生，建立公平社會；建立法治制度，禁止任意逮捕與審判異議人士。她們明確表示，今天中國的問題早已超越政權層次，而是全社會在道德與法治上的全面崩解。她們號召中國青年，尤其是大學生們，不再沉默，要勇敢思考、勇敢發聲、勇敢行動。她們寫道：「你們的思想、你們的行動，將決定中國的未來，決定這個國家是否能夠從黑暗走向光明。」

中共習近平政權以極端手段控制人民思想與行為，目的是為了讓民眾無從反思、無從反抗。（彭博）

上述聲明不只是反對中共暴政的義舉，更是來自體制內的覺醒。它證明，即使在鐵血的專制高牆之下，仍有知識分子不願噤聲、選擇挺身而出。這種聲音或許微弱，但代表的，是對良知與自由的堅持，是對真理與正義不滅的追求。在中共日益強化的言論封鎖與社會控制下，兩位教授公開表態無疑將面臨嚴峻的政治後果，但她們的名字，將永留人民心中。

中國共產黨可以封鎖網路資訊，但無法摧毀人心深處對自由與尊嚴的渴望，越來越多人逐漸看清中共政權的真面目，誠如兩位教授所言，今天若選擇噤聲，明日恐成為另一個歷史的犧牲者。唯有更多的人選擇挺身而出，這場專制統治的寒冬，才有可能迎來破曉的曙光。「星星之火，已然燎原」，只看誰有勇氣追隨光明。

（作者為時事評論員）

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