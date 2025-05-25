自由開講》「新五專」學制 應打破學科至上的升學框架

◎ 陳啟濃

教育部推動「新五專」學制，除了讓高職生能專心學習技能，不必再透過只憑學科考試的統測，就能進入科大就讀。並且建立彈性制，讀完二年科大拿到副學士學位即可就業，有的科大也設立後二年夜間部，滿足想念大學的畢業生。

教育部推動「新五專」學制，讓高職生能專心學習技能，不必再透過只憑學科考試的統測，就能進入科大就讀。並且建立彈性制，讀完二年科大拿到副學士學位即可就業。（資料照）

教育部的立意良好，讓技職教育可以學到紮實的技術，不再只是準備學科考試，才能進入理想的科大。只是根據台科大對配合的高職提出的入學標準，竟然國中會考要能達到「五Ａ３＋」，這個分數在很多縣市的高中入學區，都已經可以選擇第一志願的高中，會讓許多對高職感興趣，喜歡動手做的操作學習，但學科成績不佳的學生，因此失去就讀的機會。

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目前台灣教育的問題是學用落差，產業界的問題是欠缺技術純熟的從業人員，因為大學普及人人能上大學，升學的機制又建立在學科考試，加上年輕人進入大學後，普遍缺乏實作經驗的訓練，繼續學科知識的探討。解決之道就是讓年輕學子可以盡早學得精熟的技術，讓學用接軌，也可以處理就業後待遇低落的問題。

學生的學習本來就有很多不同方式以及興趣，目前台灣的教育普遍欠缺技術能力養成的機制，國中僅有試探性質的技藝學程點綴而已，高職的課程內容也流於過於重視學科以因應升學考試。這樣的重學科輕技術的教育，導致喜歡操作學習的學生，找不到學習目標，欠缺學習動力。產業界因此沒有教育界培養的人力可以運用，影響到國家整體經濟發展的永續力。

台科大設下「五Ａ３＋」的門檻來篩選「新五專」學制的學生，違背了尊重學生學習多元化的教育原理，也忽略了學生操作性能力的重要性。（資料照）

台科大設下「五Ａ３＋」的門檻來篩選「新五專」學制的學生，不僅違背了尊重學生學習多元化的教育原理，更是突顯出對於學生學科程度的偏好，而忽略了學生操作性能力的重要性。而操作性的技術性能力，卻是學生多元智慧中可以展現出，需要靠動手做的多元能力，正是為將來職場與社會所迫切需要的重要技術做準備。

（作者為資深教育人員）

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