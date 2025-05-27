晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美對台六項保證入法 保障台灣再升級

2025/05/27 20:00

◎衛重華

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）日前聯合跨黨派國會議員提出《對台六項保證法案》，主張將雷根政府於1982年對台灣所做出的「六項保證」正式入法，賦予其法律效力。此一舉措不僅回應印太局勢日益緊張的現實，也象徵美國對台政策的制度化與長期性。這不僅是對台灣的支持升級，更是對抗中共威脅的戰略再定位，值得台灣社會與政府高度關注與積極回應。

美國聯邦眾議員克利什納穆希日前聯合跨黨派國會議員提出《對台六項保證法案》 。 （法新聯社檔案照）美國聯邦眾議員克利什納穆希日前聯合跨黨派國會議員提出《對台六項保證法案》 。 （法新聯社檔案照）

雷根時期的「六項保證」，內容包括不與中共協商對台軍售、不設定對台軍售期限、不承認中國對台主權、不迫使台灣與中國談判、不改變《台灣關係法》、不擔任台中之間的調人。這些保證自提出以來，一直是美國對台軍事與政治支持的重要指導原則，但其性質始終屬於行政承諾，未具有明文法律拘束力，易受美國政府更迭與中共施壓所動搖。如今，美國國會推動將之立法，不僅為台灣安全建立更穩固的防線，更是在全球民主陣營中向專制政權發出一記警鐘。

美國前總統雷根。（維基共享）美國前總統雷根。（維基共享）

中共多次試圖透過外交與宣傳戰操弄國際輿論，宣稱美國已默許其對台灣的主權主張。若「六項保證」成為正式法律，便足以粉碎此類虛構敘事，重申美國並未承認台灣是中國的一部分，且有義務協助台灣自我防衛。此舉與2023年美國國會通過《台灣國際團結法案》的精神一脈相承，進一步鞏固台灣在國際法理與戰略格局中的地位，有助於阻絕北京在國際組織中排擠台灣的外交攻勢。

另一方面，該法案背後的強力推手台灣人公共事務會（FAPA），多年來耕耘美國國會與社會輿論，展現出台僑草根外交的深厚能量。2016年FAPA即成功推動國會通過非約束性決議，重申六項保證與《台灣關係法》為美台關係基石。如今再進一步爭取立法，展現出台灣民間力量對民主制度運作的深刻理解與有效參與。這也提醒台灣政府與社會，除了軍備發展與外交突破之外，深化與友邦立法機構的互動，才是長期戰略穩固的根本。

然而，儘管法案內容具正當性與戰略意義，其立法之路仍須經過眾議院與參議院兩院通過一致版本，最終再由總統簽署方能生效。川普總統若再次當選並面臨中國壓力，其最終簽署意向將是觀察重點。此外，中共勢必會針對該法案動員各式政治、外交、經濟壓力進行干預。台灣在此過程中應與FAPA等組織協力，動員全球支持民主的聲音，凝聚反對中共擴張的共識，將此案推上政治優先順位，確保其順利完成立法。

對台六項保證法案不只是美台關係的新里程碑，更是民主陣營對抗中共威權的一環制度設計。示意圖。（路透檔案照）對台六項保證法案不只是美台關係的新里程碑，更是民主陣營對抗中共威權的一環制度設計。示意圖。（路透檔案照）

總結而言，《對台六項保證法案》不只是美台關係的新里程碑，更是民主陣營對抗中共威權的一環制度設計。台灣必須充分認識其背後的戰略價值，將其視為強化國防、外交、與國際信任的重要資產。唯有如此，台灣才能在風雨飄搖的地緣政治中，立足更穩、走得更遠。六項保證若能正式入法，將不只是美方對台的再次肯定，更是自由世界向中共所投出的明確信號：台灣的安全與尊嚴，不可侵犯。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書