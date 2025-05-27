自由開講》美對台六項保證入法 保障台灣再升級

◎衛重華

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）日前聯合跨黨派國會議員提出《對台六項保證法案》，主張將雷根政府於1982年對台灣所做出的「六項保證」正式入法，賦予其法律效力。此一舉措不僅回應印太局勢日益緊張的現實，也象徵美國對台政策的制度化與長期性。這不僅是對台灣的支持升級，更是對抗中共威脅的戰略再定位，值得台灣社會與政府高度關注與積極回應。

美國聯邦眾議員克利什納穆希日前聯合跨黨派國會議員提出《對台六項保證法案》 。 （法新聯社檔案照）

雷根時期的「六項保證」，內容包括不與中共協商對台軍售、不設定對台軍售期限、不承認中國對台主權、不迫使台灣與中國談判、不改變《台灣關係法》、不擔任台中之間的調人。這些保證自提出以來，一直是美國對台軍事與政治支持的重要指導原則，但其性質始終屬於行政承諾，未具有明文法律拘束力，易受美國政府更迭與中共施壓所動搖。如今，美國國會推動將之立法，不僅為台灣安全建立更穩固的防線，更是在全球民主陣營中向專制政權發出一記警鐘。

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美國前總統雷根。（維基共享）

中共多次試圖透過外交與宣傳戰操弄國際輿論，宣稱美國已默許其對台灣的主權主張。若「六項保證」成為正式法律，便足以粉碎此類虛構敘事，重申美國並未承認台灣是中國的一部分，且有義務協助台灣自我防衛。此舉與2023年美國國會通過《台灣國際團結法案》的精神一脈相承，進一步鞏固台灣在國際法理與戰略格局中的地位，有助於阻絕北京在國際組織中排擠台灣的外交攻勢。

另一方面，該法案背後的強力推手台灣人公共事務會（FAPA），多年來耕耘美國國會與社會輿論，展現出台僑草根外交的深厚能量。2016年FAPA即成功推動國會通過非約束性決議，重申六項保證與《台灣關係法》為美台關係基石。如今再進一步爭取立法，展現出台灣民間力量對民主制度運作的深刻理解與有效參與。這也提醒台灣政府與社會，除了軍備發展與外交突破之外，深化與友邦立法機構的互動，才是長期戰略穩固的根本。

然而，儘管法案內容具正當性與戰略意義，其立法之路仍須經過眾議院與參議院兩院通過一致版本，最終再由總統簽署方能生效。川普總統若再次當選並面臨中國壓力，其最終簽署意向將是觀察重點。此外，中共勢必會針對該法案動員各式政治、外交、經濟壓力進行干預。台灣在此過程中應與FAPA等組織協力，動員全球支持民主的聲音，凝聚反對中共擴張的共識，將此案推上政治優先順位，確保其順利完成立法。

對台六項保證法案不只是美台關係的新里程碑，更是民主陣營對抗中共威權的一環制度設計。示意圖。（路透檔案照）

總結而言，《對台六項保證法案》不只是美台關係的新里程碑，更是民主陣營對抗中共威權的一環制度設計。台灣必須充分認識其背後的戰略價值，將其視為強化國防、外交、與國際信任的重要資產。唯有如此，台灣才能在風雨飄搖的地緣政治中，立足更穩、走得更遠。六項保證若能正式入法，將不只是美方對台的再次肯定，更是自由世界向中共所投出的明確信號：台灣的安全與尊嚴，不可侵犯。

（作者為軍人）

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