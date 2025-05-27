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沈榮欽國際視野》如何處理中國巨量的小型包裹

繼川普政府取消 800 美元以下小型包裹免稅的規定後，加拿大與歐盟也考慮對來自中國巨量的小型包裹課稅，或是收手續費以及產品安全管制。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/05/27 21:00

◎ 沈榮欽

除了俄烏戰爭、川普貿易戰與中國挑戰等重要題目之外，正在加拿大舉行的 G7 財長會議，也順帶討論了一些比較小的議題：如何處理中國巨量的小型包裹。

加拿大財政部長表示，G7已開始討論對供應過剩、低價值的中國產品徵收關稅。（彭博檔案照）加拿大財政部長表示，G7已開始討論對供應過剩、低價值的中國產品徵收關稅。（彭博檔案照）

繼川普政府取消 800 美元以下小型包裹免稅的規定後，加拿大與歐盟也考慮對來自中國巨量的小型包裹課稅，或是收手續費以及產品安全管制。

其實早在美國之前，很多國家就已經對中國的 Temu 和 Shein 加以管制，像是南非、墨西哥、巴西，都有不同程度的管制。即使在亞洲，印尼政府最早要求谷歌和蘋果將 Temu 和 Shein 在印尼下架，以保護不少受到衝擊的本土中小企業。

沈榮欽國際視野》如何處理中國巨量的小型包裹繼美國之後！歐洲、加拿大加拿大與歐盟也考慮對來自中國巨量的小型包裹課稅。（路透檔案照）

越南則是和歐盟一樣，要求 Temu 和 Shein 要在越南交易的話，不能只有 app 和幾個人管理，而必須設立正式且有一定規模與功能的辦公室按規定向政府註冊，以便能夠有究責性。

台灣也應該要求 Meta 在台灣設立較大規模與功能的分公司，否則難以究責。數發部對於 Meta 的網路詐騙反應遲鈍，缺乏一套完整做法，而且也難以追究 Meta 為了中國利益而出賣台灣言論審查權以配合中國的惡性作法。

當然，藍白封殺《數位中介法》讓政府較難以法律管制網路詐騙，而且任何對中國 Temu 和 Shein 的管制，都會引來藍白立委與政論名嘴非理性的抹黑，如同過去趙少康對抖音的瘋狂護航一樣，但這是身爲執政者無可迴避的責任，必須擬定一套對於中國相關 app 的管制做法。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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