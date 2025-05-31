自由開講》你要相信誰？一個從不兌現承諾的政權？！

◎ 沈言

近日有評論質疑總統將中國定為敵對勢力是否違憲，重提「九二共識」與「兩岸同屬一中」的說法，主張應回歸憲法基礎、避免挑釁。這類話語聽來理性，實則是一套說了二十年的麻醉術，目的是拖住你的警覺，讓你在看似和平的幻象中，一步步失去抵抗的能力。

新疆的集中營仍在運作，西藏的宗教自由依舊受限。圖為新疆阿圖什市再教育營。（美聯社檔案照）

新疆的集中營仍在運作，西藏的宗教自由依舊受限。流亡藏人至今無法返回故土，連活佛轉世都得經過中共批准才能「生效」。香港的高度自治則在2020年《港區國安法》上路那刻宣告終結。這些地區原本都曾被包裝為「一國兩制」的模範示範區，結果卻一一成為「如何徹底消滅自由」的活教材。五十年不變，只走了不到一半就全面崩毀。這不是偶發，而是模式。

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馬英九曾公開表示願意相信習近平。這句話像極了一種信仰，一種對制度幻覺的頑強依戀。但我們該問：一個曾三番兩次撕毀協議的體制，難道值得我們將島上2300萬人的未來寄託於一句空洞的「共識」？

馬英九曾公開表示願意相信習近平。這句話像極了一種信仰。圖為馬習二會。（歐新社檔案照）

更諷刺的是，有人真心以為，只要向中共靠攏，美國就會睜一隻眼閉一隻眼。事實是，我們光是站在美中對抗的邊緣，就已在貿易戰與供應鏈重組中吃足苦頭。你以為他們不會連你一起封鎖？還是你指望習近平用中國經濟替你保駕護航？香港的經濟曾經繁華到足以傲視亞洲，但在「保護」的名義下，照樣被鎖死，連言論都打包沉沒。別再相信那些「靠過去就有和平」的神話，那不叫避戰，是自投羅網。

沒錯，民主制度有瑕疵，選票未必總選出理想政治人物。但它至少讓人民有罵的權利、有換人的機會。而極權體制裡，沒有人需要為錯誤負責，只有人民必須吞下後果。你說哪邊才有保障？

模糊戰略的空間已隨中共軍演常態化、國際價值重組而消失。台灣不能再靠兩面討好過日子。我們若不明確選擇，這世界，也會停止選擇我們。真正的和平，不是對風暴閉上眼睛，而是在風暴之中站穩立場。

（作者為業餘樂手）

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