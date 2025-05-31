自由開講》史丹福藏中諜 台灣應號召民主國家同防滲透

◎ 茜茜

史丹福大學被譽為世界頂尖學術與創新中心，不僅孕育無數諾貝爾獎得主，也是矽谷科技奇蹟的搖籃，然這所全球矚目的學術殿堂，竟成為中共滲透與情報蒐集的重災區；根據《史丹福評論》調查，中共以假學生之名，進行真間諜行動，鎖定科技研究、意識形態與中國議題，這種情蒐模式並非偶發，而是中共「灰色地帶作戰」的一環；臺灣長期位於中共滲透第一線，對此類操作早已深有體會，面對國際正覺醒於中國滲透的危機時，臺灣應挺身揭露、合作並反制，守護民主與資訊安全。

史丹福大學校刊「史丹福評論」調查報導揭露中共在校內從事情報蒐集手法，以假學生之名，進行真間諜行動。（取自史丹福大學官網）

假學生真間諜：中共全球滲透新常態

中國國安部透過「非典型情報人員」滲透各國校園，假借學術交流名義行情報之實；史丹福事件中的「查爾斯．陳」正是典型操作手法——建立社交關係、收集背景、引誘出訪，甚至試圖影響價值觀，這並非孤例，歐洲、日本、澳洲與我國皆曾揭露類似事件；透過「國家情報法」為法律支撐，中共將全球中國公民納入情報網，將教育場所變成政治戰場。

請繼續往下閱讀...

臺灣早成前哨：揭露中共情報滲透史

早在2000年代我國即面對中共藉留學生、交換學者進行資訊蒐集的問題；部分被吸收者進入校園社團、宗教團體或媒體圈，散播統戰話語與敵意認知，甚至有些人被策動回報國防研究、學術合作或內政議題；臺灣社會對此警覺尚未普遍，而今史丹福事件提供國際案例，正是我國向全球揭露自身經驗、提醒各國的契機。

史丹福事件提供國際案例，正是我國向全球揭露自身經驗、提醒各國的契機。示意圖。（路透檔案照）

民主聯盟：建立防滲透明合作機制

我國可主動與美國、歐洲、澳洲等民主國家，建立防滲透合作網絡，除了情資共享，更可推動大學間設立反滲透指引、學術交流透明化規範，並設立跨國諮詢平臺辨識高風險人員；此舉不僅保障學術自由，也展現臺灣作為民主防線的戰略價值，我國外交與教育部門應主動聯絡具風險警覺性的高校，強化意識與制度設計。

資訊戰反制：公開揭露與法治手段並進

面對中共滲透行為，我國除應公開揭露具代表性的間諜案例，也應強化《國家安全法》《反滲透法》等法規執行力；同時，可設立校園反情報宣導機制，協助學生與研究人員辨識危險接觸；此外，應鼓勵吹哨者保護制度，保障願意揭露真相者的安全與名譽，防止寒蟬效應，讓滲透者無法在沉默中得逞。

臺灣價值輸出：以民主透明對抗極權滲透

在全球警覺中共滲透擴張的當下，臺灣應轉守為攻，輸出臺灣作為「對中滲透前哨」的經驗與制度設計，並強調「臺灣模式」的民主透明價值；史丹福事件讓世界看見中共對自由學術的威脅，我國可以成為反滲透國際合作的推動者與實踐者，強化國際聲量與存在感，也讓中共認知到，民主國家不再容忍無聲滲透。

（作者為研究生）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法