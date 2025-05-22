話說李筱峰》趙少康的見識與用心

演藝人員出身的政治家趙少康沒見過嗎？他不知道擔任兩屆美國總統的雷根（Ronald W. Reagan）是演員出身嗎？他不知道現在烏克蘭總統澤倫斯基也是演員出身嗎？美國、烏克蘭沒有心術不正的趙少康，所以雷根、澤倫斯基不會被罵。

◎ 李筱峰

Freddy林昶佐不僅在國內是知名重金屬創作歌手，也曾巡迴國際許多城市演出（只有專制中國他不屑進入）。並曾於英國重搖滾音樂雜誌《Terrorizer》讀者票選活動中，被選為「全球最佳主唱」第三名； 2010年至2014年間林昶佐還擔任國際特赦組織臺灣分會會長。他在立委任內也表現傑出，曾出席多項國際會議，能用流利的英語與國際人士交談，是一個很有國際觀的人物。

Freddy林昶佐不僅曾被票選為「全球最佳主唱」第三名，在立委任內出席多項國際會議，能用流利的英語與國際人士交談，是一個很有國際觀的人物。（資料照）

但是他這次被派任駐芬蘭代表，竟然遭趙少康指責說：「歌手可外派成大使，是對外交官最大污辱」。趙少康真是「硜硜然小人哉！」，也顯見其膚淺！

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演藝人員出身的政治家趙少康沒見過嗎？他不知道擔任兩屆美國總統的雷根（Ronald W. Reagan）是演員出身嗎？他不知道現在烏克蘭總統澤倫斯基也是演員出身嗎？美國、烏克蘭沒有心術不正的趙少康，所以雷根、澤倫斯基不會被罵。

烏克蘭總統澤倫斯基也是演員出身嗎？。 （法新社檔案照）

再看看，擔任過美國加州州長的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger ）是著名的好萊塢動作影星；美國歌手和演員Sonny Bono，後來也成為加州眾議院議員；英國知名的舞台和電影演員Glenda Jackson，後來也成為英國下議院議員和文化大臣。

還有許多國際知名的的藝人，他們關懷社會公共議題，擔任這方面的角色，例如：

多重獲得奧斯卡獎的知名演員和導演Angelina Jolie，以聯合國難民署大使的身分積極參與難民議題，並出資成立慈善基金支持難民公益事業。

以出演《哈利波特》系列電影中赫敏一角而廣為人知的Emma Watson，出任聯合國婦女組織親善大使，倡導性別平等和教育議題，並主持舉辦相關活動來提高社會議題的意識。

李奧納多（右）先前拍攝了氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》，來喚起人們對環保氣候變遷議題的關注。（翻攝自The Playlist）

奧斯卡獎最佳男主角李奧納多· 狄卡皮歐 （Leonardo DiCaprio），以環保和氣候變遷議題的倡導者身分，投入大量資源支持環保組織，並製作有關氣候危機的紀錄片。

這些藝人不僅在影視界極大成功，也積極利用自己的聲音和平台來推動積極的社會改變。趙少康都不知道！

我每次看趙少康主持的「少康戰情室」，其「戰情」不是以隨時要侵略台灣的中共為戰情對象，而是以台灣民選的民進黨政府為敵人，利用台灣的民主自由來攻擊台灣，對專制中國則網開一面。他對於台灣一些為了到中國「賣藝」的無骨藝人，媚共譭台，毫無意見，卻拿林昶佐來詆毀賴政府，其無知與用心，令人厭惡！

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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