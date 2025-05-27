自由開講》翁曉玲自毀立場 更傷害台灣人

◎ 李坤隆

在一個民主國家中，國會議員的素質代表著一定程度國家實力，畢竟擁有這麼大權力的政治人物所轉現出來的一言一行，其所產生的影響力都是可以被預期的，換句話說，如果我們的立法委員所展現出來的素質是如此的不堪，那絕對不僅是自毀立場，連帶的傷害到提名他的政黨，更可能直接傷害到大部分的台灣人。

國民黨立委翁曉玲日前受日媒專訪時，特別自稱「我們是中國人」。（資料照）

據媒體指出， 國民黨立委翁曉玲日前在接受日本媒體「日經亞洲」專訪時，特別提及「我們是中國人」、「台灣不應該提升國防預算」、「大陸不是一個民主國家嗎？」等議題，甚至還認為民進黨政府「大幅減少了與中國的互動，會使台灣人成為被孤立的井底之蛙。」

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看到這樣的言論，在證之翁曉玲在上任之後所表現的態度與立場，似乎並不覺得驚訝，只是類似的言論不斷地出自同一個立法委員的口中，提名他的政黨卻悶不吭聲，同黨的政治人物也沒有人站出來對此有直接的批判，這樣的問題恐怕才更值得被討論

畢竟現在大多數的國人都認為自己是台灣人，最少可以被認為是中華民國的國民，為的就是要與對岸有一個明顯的區隔，所以明白的點出「我們是中國人」，恐怕這就違反了大多數國人的認知原則，更令人難以接受的是，這樣的言論還是出自一個立法委員的口中，這對國人的傷害不大嗎?對台灣國際形象的傷害不大嗎?

而翁曉玲還直言「台灣不應該提升國防預算」，這種言論更有附和特定政治氛圍的意圖，因為在兩岸目前的對峙情況下，如果我們還不提升國防預算，絕對是無法安身立命的，而一個手握國家預算大權的人居然可以如此明目張膽地說出這樣的言論，國人能接受嗎?

如果我們還不提升國防預算，絕對是無法安身立命的 。圖為國軍對美採購108輛M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）

至於他提到「大陸不是一個民主國家嗎？」，以及認為民進黨政府「大幅減少了與中國的互動，會使台灣人成為被孤立的井底之蛙」，這就明顯的是回應對手的政治宣傳，說難聽一點，還有點像是”內應” ，因為全世界都在防堵中國的紅色勢力，都在譴責他的扼殺人權與民主，翁曉玲居然還可以如此地予以正面回應，這應該是他本身的認知出現錯亂的現象

翁曉玲是不分區立委，沒有被罷免的可能，但是她一再的傷害台灣人感情，如果再沒有人加以制止，恐怕受到國人譴責或反制的就不只他個人了!

（作者為大學教師）

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