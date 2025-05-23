沈榮欽國際視野》芬蘭人91％ 說英語 兼談文化外交

最近一次的語言調查在 2023 年9-10月，芬蘭人有 91% 說英語，僅次於荷蘭（96%）和同為斯堪地納維亞國家的瑞典（95%），徐巧芯卻說根據她親訪的經驗，芬蘭人都說芬蘭語？

◎ 沈榮欽

立委徐巧芯今天質詢外交部長林佳龍時，質疑林昶佐擔任駐芬蘭大使的能力，認為他不會說芬蘭語，還表示自己曾到過芬蘭，當地人都說芬蘭語，所以其任命不過是酬庸。

徐巧芯質疑林昶佐擔任駐芬蘭大使的能力，還表示自己曾到過芬蘭，當地人都說芬蘭語 。（資料照）

不知道是誰出錢讓徐巧芯赴芬蘭，但她的質詢證明有些人即使到了芬蘭，還能對芬蘭一無所知，即使這些事情只是常識。

請繼續往下閱讀...

任何人只要對歐洲有最基本的理解，都知道北歐人的英文之流利，遠超過任何其他歐洲地區（英國除外）。以下是根據歐盟最新的調查報告，最近一次的語言調查在 2023 年9-10月，芬蘭人有 91% 說英語，僅次於荷蘭（96%）和同為斯堪地納維亞國家的瑞典（95%），徐巧芯卻說根據她親訪的經驗，芬蘭人都說芬蘭語？

最近一次的語言調查在 2023 年9-10月，芬蘭人有 91% 說英語。（取自貼文）

不止說英文的人口比例，北歐人的英文口語之流利，也遠非其他歐洲國家所可比擬。如果徐巧芯到芬蘭不是只和華人往來的話，我相信別說政府單位，她只要到街上或餐廳和任何一人交談，都立刻會發現當地人的英語流利程度，超過徐巧芯。北歐人英文流利已經算是全球的一個常識了，希望台灣人不要被徐巧芯錯誤的質詢誤導了。

其次，林昶佐八年立委期間，都待在國防外交委員會，接受國際媒體的專訪更不計其數，是最有資格接任大使的人選之一。

文化外交（cultural diplomacy）在國際關係上也十分常見，即使不談其他類型的藝術家，僅就音樂家而言，巴西的 Gilberto Gil、塞內加爾的 Youssou N'Dour、美國的 Harry Belafonte（名譽大使）、奈及利亞的 Shan George、埃及的 Amr Diab、馬利的 Rokia Traoré、牙買加的 Freddie McGregor，都是經過正式任命的大使，還不包括星光熠熠眾多非正式任命的聯合國慈善大使。

閃靈林昶佐將出任芬蘭大使。（翻攝臉書）

林昶佐身為重金屬樂團主唱的身份，對北歐國家而言，本就具有好奇的吸引力，這種文化資本，正是文化外交之所長，徐巧芯的質詢不只充滿常識錯誤，她對外交的眼界恐怕也有可以加強之處。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法