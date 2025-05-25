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林健正專區》核電並非萬能解方 務實面對能源轉型的挑戰

根據《112年度全國電力資源供需報告》，未來十年我國將新增31.9GW燃氣機組，淨增裝置容量為17.8GW。規模約等同於10座核三廠的發電能力，無疑是台灣歷來最具企圖心的核電替代方案，確保我國在未來十年內供電無虞。
2025/05/25 09:30

◎ 林健正／曾任教於國立陽明交通大學、現任台灣產業科技推動協會副理事長

隨著核三廠二號機的除役，台灣的能源政策再次成為焦點。台中市長盧秀燕針對台電的電力調度提出質疑，指出核三二號機除役後，台中火力發電廠的夜間發電量從3,000百萬瓦（3GW）增加至4,500百萬瓦（4.5GW），遠超核三二號機0.951GW的裝置容量。

5月17日這一天，核三廠2號機於下午1點開始降載，晚上10點與電網解聯，我國正式邁入「非核家園」時代。（資料照）5月17日這一天，核三廠2號機於下午1點開始降載，晚上10點與電網解聯，我國正式邁入「非核家園」時代。（資料照）

她進一步質疑，當台中火力發電廠「火力全開」時，其他縣市的燃氣機組卻未被充分利用，顯示台電的電力調度存在問題，而非單純的缺電危機。這一爭議突顯了核電除役引發的誤解與恐慌，也促使我們重新審視核電在台灣能源結構中的角色，以及能源轉型的正確方向。

中市長盧秀燕指廢核後擔心中火火力全開，民進黨市議員批惡意製造恐慌。（資料照）中市長盧秀燕指廢核後擔心中火火力全開，民進黨市議員批惡意製造恐慌。（資料照）

核能發電常被部分人士視為解決台灣能源問題的「靈丹妙藥」，被認為是高科技、低碳排的發電方式，彷彿能一舉解決電力供應、成本與環境問題。然而，這樣的觀點忽略了核電的實際侷限與能源轉型的複雜性。

或許我們從核電的發電量、成本結構、風險考量，以及再生能源的發展方向，探討核電是否可以提供台灣能源問題的終極解答，並提出更務實的能源轉型策略。

核電的發電量：並非無可取代

核電的支持者常強調其穩定性與高效性，但實際上，核電的發電量並非無法替代。以核三廠二號機為例，其裝置容量僅為0.951GW，而現代新型燃氣複合循環機組的裝置容量已達1.4GW，甚至更高。

從發電量的角度來看，燃氣發電完全有能力填補核電除役後的電力缺口，甚至表現更優。盧市長的質疑也顯示，台中火力發電量增加的1.5GW遠超核三二號機的容量，進一步證明單一核電機組的除役並不會導致電力供應崩潰。

此外，燃氣發電的靈活性與快速啟停的特性，使其在因應電力需求波動時更具優勢。然而，每當核電廠機組除役的消息傳出，總會引發諸多誇大其詞的推論，彷彿核電一停，台灣的電力系統便岌岌可危。

盧市長的質疑也點出了台電在電力調度上的問題，例如未充分利用其他縣市的燃氣機組，這顯示電力短缺的問題可能更多源於調度失當，而非核電除役本身。這種不合邏輯的恐慌，忽略了現代發電技術的進步與多元能源的發展潛力。

值得一提的是，根據《112年度全國電力資源供需報告》，未來十年我國將新增31.9GW燃氣機組，扣除除役的13.1GW老舊燃煤與核能機組，淨增裝置容量為17.8GW。這樣的淨增燃氣機組的規模約等同於10座核三廠的發電能力，無疑是台灣歷來最具企圖心的核電替代方案，確保我國在未來十年內供電無虞。

成本結構：核電無法根本改變台電困境

另一個常見的誤解是，核電被認為能顯著降低台電的發電成本。然而，根據現有數據，核電在台灣電力結構中的佔比偏低，無法對台電的整體成本結構產生決定性影響。要讓核電真正改變台電的財務狀況，核電的發電佔比可能需要達到30%以上，這意味著需要相當於5座核三廠的規模。

 核電的高昂建廠成本與長達數十年的投資回收期，使其在經濟效益上並不如想像中優越。圖為核四。（資料照）核電的高昂建廠成本與長達數十年的投資回收期，使其在經濟效益上並不如想像中優越。圖為核四。（資料照） 

類似大幅增加核能發電的設想顯然不切實際，不僅因為台灣缺乏興建新核電廠的空間與社會共識，更因為核電的高昂建廠成本與長達數十年的投資回收期，使其在經濟效益上並不如想像中優越。

相較之下，燃氣發電雖然燃料成本較高，但在初期投資與運維靈活性上更具競爭力。此外，隨著天然氣價格的波動與進口依賴問題，燃氣發電的長期成本穩定性也需審慎評估。顯然，單靠核電或燃氣發電，都無法單獨解決台電的成本困境。能源問題的解方，必須從更全面的視角出發。

核電的風險與取捨：沒有完美的選擇

核電的另一大爭議在於其安全性與核廢料處理的挑戰。雖然核能碳排放低，但核災風險與核廢料的長期儲存問題始終是全球關注的焦點。相較之下，燃氣發電則面臨碳排放與空氣污染的問題。正如台灣諺語所說：「有一好就沒有兩好，甘蔗無雙頭甜。」任何能源選擇都伴隨利弊，世界上難有十全十美的解決方案。

核電的支持者或許會強調其低碳特性，但燃氣發電的支持者同樣可以指出其技術成熟與靈活性。與其陷入核電與燃氣孰優孰劣的爭論，更務實的做法是承認各種能源形式都有其局限，並在風險與效益之間尋求平衡。對於台灣這樣一個地狹人稠、地震頻繁的島嶼國家，核電的風險考量尤為重要，而這也促使我們必須尋找更安全、永續的替代方案。

能源轉型的正途：再生能源與智慧電網

截至2024年底，台灣太陽能光電裝置容量已超過12GW。（圖:屏縣府提供）截至2024年底，台灣太陽能光電裝置容量已超過12GW。（圖:屏縣府提供） 

全球能源轉型的趨勢已明確指向再生能源的極大化發展，包括離岸風電、太陽光電、地熱能等。這些技術雖然在初期投資成本較高，且受天候條件限制，但其環境友善性與長期永續性無可取代。台灣擁有得天獨厚的離岸風場資源，近年來離岸風電的發展已取得顯著進展，太陽光電的裝機容量也在快速增長。根據台電的資料，2024年再生能源佔比已接近10%，預計未來數年將持續提升。

然而，再生能源的間歇性問題確實是一大挑戰，這也是為何智慧電網與儲能設施的發展至關重要。智慧電網能更有效地調配電力資源，儲能設施則能平衡供需，確保電網穩定。這些技術的進步，不僅能提升再生能源的可靠度，也能降低對傳統化石燃料與核電的依賴。全球許多國家，如德國與丹麥，已在再生能源與智慧電網的整合上取得成功，台灣應借鏡其經驗，加速相關技術的研發與應用。

結論

台灣社會必須務實面對能源挑戰，核電並非台灣能源問題的萬能解方。它的發電量並非無可替代，成本效益無法根本改變台電的財務結構，且核安與核廢料的風險不容忽視。盧市長的質疑提醒我們，電力問題的根源可能在於調度與規劃，而非單純的發電量不足。與其將核電神化，不如正視能源轉型的複雜性，務實地面對各種選擇的利弊。

過去幾十年，台灣核電爭議久拖不決，除技術與風險問題外，更深層的癥結在於制度失靈與社會協商破裂。資料照）過去幾十年，台灣核電爭議久拖不決，除技術與風險問題外，更深層的癥結在於制度失靈與社會協商破裂。資料照）

再生能源輔以智慧電網與儲能技術，才是符合全球趨勢、兼顧環境與經濟的長期解方。能源轉型從來不是一蹴可幾的過程，它需要政策的支持、技術的突破，以及社會的共識。台灣作為一個資源有限的島國，更應以開放的視野與堅定的決心，積極擁抱再生能源的未來。唯有如此，我們才能在能源安全、環境永續與經濟發展之間，找到最適合的平衡點。

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