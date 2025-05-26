自由開講》高齡駕駛風險多 應納入藥事與車輛科技管理

◎ 范綱智

台灣正快速邁入超高齡社會，65歲以上人口已占全國總人口兩成以上。根據交通部統計，高齡駕駛涉入車禍的比例逐年升高，而其肇事成因除了一般認知的視力退化或反應變慢，部分個案亦疑似與藥物副作用、慢性病控制不穩與車輛操作失誤有關。

根據交通部統計，高齡駕駛涉入車禍的比例逐年升高，而其肇事成因除了視力退化或反應變慢，部分個案疑似與藥物副作用、慢性病控制不穩與車輛操作失誤有關。示意圖。（取自shutterstock）

許多長者長期服用鎮靜安眠藥、抗焦慮劑、降血糖藥、肌肉鬆弛劑等中樞神經相關藥品，可能引起嗜睡、注意力不集中、反應遲緩等副作用，卻未被納入駕駛能力的正式評估。身為社區藥師，我們在第一線常見長者於服藥後仍照常駕車，卻未意識到潛在風險。國外如日本、加拿大，已將「藥駕風險」納入高齡駕駛的健康審查，我國亦應及早建立用藥風險註記與醫療通報機制，並納入駕照管理流程，由藥師協助辨識與提醒，成為交通安全的重要守門人。

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另一方面，車輛本身的輔助科技也應成為防止意外的第二道保險。日本推動「安全支援車」制度，鼓勵搭載自動緊急煞車（AEB）、誤踩油門防止系統、車道偏移警示等功能，並針對高齡者換購此類車型提供補助。台灣擁有完整的車電產業與科技製造鏈，政府應結合汽車產業政策，鼓勵在地廠商發展高齡者友善車輛技術，並透過經濟部、交通部提供汰舊換新與裝置補助，推動實用科技落地應用。

車輛本身的輔助科技也應成為防止意外的第二道保險，圖為Nissan推出油門誤觸緊急抑止輔助系統（Emergency Assist for Pedal Misapplication），以避免意外事故的發生。（圖片來源：Nissan）

當長者因健康因素不再適合駕駛時，也應有周延的替代方案與社會支持。例如「自主繳回駕照」制度應搭配TPASS公共交通補助點數、社區接駁或預約共乘服務，維持其行動自由與生活尊嚴，降低因停駕而產生的社會孤立風險。

高齡駕駛風險管理不應只落在年齡門檻或單一醫療檢測上，而應是「藥事、車安、交通與社福」的跨領域整合工程。這不只是為長輩設想，更是為將來的我們提早布局。你我都可能成為高齡駕駛，今天的準備，正是明日的保障。

（作者為藥師）

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