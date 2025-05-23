自由開講》賴總統執政周年—台灣兼顧科技與傳產發展

◎ 李安勝

台灣在2024年的經濟成長率為4.59%，2025年第一季的經濟成長率更達到5.37%，超越美日及歐盟主要國家，而國人的平均國內生產毛額也接近三萬四千美元。雖然國內政治面臨朝小野大的困局，國際上面對美國川普政府關稅新秩序方案的不確定性，但國家的經濟仍在穩定中成長。

賴清德總統（見圖）與卓榮泰院長推動五大信賴產業，促使台灣成為全球民主科技供應鏈不可或缺且受信賴的夥伴。（資料照）

賴清德總統與卓榮泰院長主政推動的五大信賴產業指引半導體、人工智慧、軍工產業、安全監控產業、次世代通訊產業的發展，藉由掌握前瞻技術，強化國家安全及韌性，促使台灣成為全球民主科技供應鏈不可或缺且受信賴的夥伴。因而台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引了全球科技產業界大咖引領參加，也吸引Apple、超微、輝達、微軟、Google、亞馬遜等世界頂尖的AI企業投資台灣，紛紛在台北、桃園、彰化、台南、高雄等地設立AI超級電腦、資料中心、研發中心等，輝達更在近日宣布選址台北設立海外總部（NVIDIA Constellation），儼然將台灣打造成世界的AI中心。

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輝達執行長黃仁勳宣布，輝達總部落腳北士科。（資料照）

為兼具出口導向與擴大內需，要兼顧科技實力與傳統產業升級，賴清德總統及卓榮泰院長在推動五大信賴產業，強調AI、無人機、機器人等高科技出口的領導產業之外，也非常重視就業人數占全國就業人數約八成、企業數目占全體企業98％以上的中小微型企業。因而推出「中小微企業多元振興發展計畫」，編有116億預算，要協助中小微企業數位轉型、淨零轉型與通路拓展。另外修定「中小企業發展條例」，以獎勵中小企業在研究發展支出的投資及對智慧財產權的維護，並透過協會輔導和補助中小企業導入數位工具，提升數據應用。

在農業上，政府持續協助農民拓展國際市場通路。經過過去一年政府與農民的努力，台灣爭取到日本對我國龍虎斑和紅肉火龍果的開放輸入，爭取到生鮮豬肉在暌違15年後再獲准出口到新加坡的許可。日本是我國生鮮鳳梨第一大的外銷市場，去年生鮮鳳梨出口日本數量年增26.64%，出口日本數量比五年前成長八倍。在冷凍毛豆的出口上，去年增加14.51%出口值到美國的市場。

今年2月台灣龍虎斑外銷日本，首櫃從屏東啟航。（資料照）

受到美國對等關稅的衝擊，賴總統提出五大因應策略應變，其中「產業支持計劃」即特別針對國內受衝擊影響比較大的傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助。政府也針對出口受衝擊的蘭花、毛豆、養殖漁業等，採取金融支持，強化冷鏈和採後處理等提升競爭力的輔導，及協助開拓多元市場等措施。

台灣面對國內外政治和經濟秩序改變，台美關稅談判還在進行，「強化安全韌性特別條例」才剛提出，仍有很多變數需要我們去努力。台灣是具有很多優勢也具有韌性，相信Team Taiwan！

（作者為國立嘉義大學教授）

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