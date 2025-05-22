林修民 半導體看天下》全面解析黃仁勳 在台北國際電腦展開幕演講內容

黃仁勳宣布輝達將為臺灣打造AI基礎建設，與政府、台積電、鴻海共同建置首座AI大型超級電腦。

◎ 林修民

一年一度的台北國際電腦展（Computex）又來臨，黃仁勳上禮拜剛出席了台北壯年運動會的開幕後，整個半導體資通訊界最期待的就是他在Computex 2025 Keynote的演講內容。

輝達執行長黃仁勳（左起）擔任鴻海董事長劉揚偉在台北國際電腦展的主題演講嘉賓。（記者方韋傑攝）

Geforce RTX 50系列遊戲網卡

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黃仁勳首先就介紹了今年剛推出的Geforce RTX50系列，基本上這個最新採用台積電4奈米技術的晶片是專門為遊戲玩家所打造的顯示卡，銷售成績良好，特別是高階的5080 或5090更是熱賣。

NVIDIA 正式揭曉新一代 GeForce RTX 50 系列顯示卡。 （法新社檔案照）

其中當然最主要的原因歸功於連5090D（這個中國特製版）最近都被美國禁賣，更不用說5090原生版更是早就在禁止清單當中。關於5090D被禁的故事可以參考筆者上期的文章。

從黃仁勳拿出的RTX 50系列桌上型顯示卡和筆電成品來看，我們可以知道其實最近的散熱廠商技術進步也蠻高的，這當然是台灣許多散熱廠商努力的成就，才能夠讓一個桌上型風扇這麼大的顯示卡能夠到筆記型電腦當中。

GB300 Grace Blackwell Ultra 超級晶片

本次演講會的重頭戲就是GB300。這次強調全部都是使用水冷技術。過去一年大家憂心的水冷散熱方法不成熟是GB200可能延遲的原因，但GB300全面使用水冷技術，這說明了技術已經成熟，沿用現有的機架跟水冷式散熱將有助於下半年GB 300能夠準時量產出貨。

GB300雖然正式的名稱只跟上一代的GB200名字多了

Ultra，但架構有所更新（黃仁勳表示4位元浮點數效能多了1.5倍），也使用台積電新的4奈米（N4P）製程，在記憶體方面，雖然跟上一代一樣使用HBM3E，但其堆疊更多記憶體晶片，這表示其記憶體容量（多了1.5倍）和頻寬都有顯著的增加。

本次演講會的重頭戲就是GB300。這次強調全部都是使用水冷技術。示意圖。（路透檔案照）

這次演講也播放了從Grace GB300 Blackwell Ultra NVL從海砂的台積電晶圓片開始製作到最後整個機架完成的影片，筆者十分建議所有對半導體或者是AI硬體有興趣的讀者能夠去看一下這個影片，那對了解整個產業，從最上游到下游的供應鏈會非常的有幫助

AI基礎建設在台灣

黃仁勳宣布輝達將為臺灣打造AI基礎建設，與政府、台積電、鴻海共同建置首座AI大型超級電腦。輝達表示富士康將會建置Blackwell GPU設備以提供AI算力，國科會負責投資AI基礎建設，而台積電將利用該系統加速研發工作，以AI改善製造AI晶片的工廠流程。

輝達之前在美國宣布要合作規劃美國的AI基礎建設高達5000億美元，這次在台灣宣布的合作並沒有透漏金額，但我們可以期待後續的發展，因為AI算力就是國力，身為AI晶片主要的製造國家，我們沒有道理不跟上AI基礎建設的風潮。

台灣人最大的期待就是新的輝達總部落腳何地

之前筆者被記者問到這個問題的時候，考量輝達總部的需求，基本上應該對於輝達的客戶以及供應商都非常近的地方是最好的海外總部地點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布台灣總部將設在台北的北士科。（記者田裕華攝）

基於此原因，雙北基本上是最好的選擇，這就是為什麼絕大多數的外商總部都設在雙北的原因，且雙北離機場也近。不過當時筆者也認為如果中南部要去爭取，其實也是有機會，只要靠近到高鐵容易移動，其實不一定競爭力比較差。

輝達選擇落腳在士林北投，離他大部分的下游夥伴OEM/ODM都很近，而且還有輝達自己想要大面積的土地，這是在信義區或者是南港內湖區所做不到的，如果以這種條件來看，士林北投的確是第一優先的選擇。

不過士林北投那塊地因為台北市前市長的弊案其實還有許多疑點待釐清，輝達能夠擴大台灣的規模，這不分藍綠白對台灣都是好事，祝一樁好好的外國投資能夠順利圓滿成功，天佑台灣。

（作者為科技專欄作家）

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