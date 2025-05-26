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自由開講》看懂川普：讀唇不如觀心 聽其言不如觀其行

2025/05/26 11:30

◎ 涂醒哲

美國川普總統就職才三個多月，就已經把全世界搞得雞飛狗跳。川普祭出對等關稅，對全世界不管是否友好國家全部提高關稅。世界各國都罵聲連連，但也想盡辦法要在川普的九十天緩衝期內，排隊要跟美國協商。

川普祭出對等關稅，震撼全世界。（法新社）川普祭出對等關稅，震撼全世界。（法新社）

英國拔得頭籌，和美國完成不合邏輯，但又合乎川普戰略的「經濟繁榮協議」。因為英國對美國而言是貿易逆差，是美國賺了英國的錢，如果要對等的話，應該是美國要降英國輸入美國物品關稅，而不是英國降美國關稅。因此說不合邏輯！

但大家都知道英國和美國是最好的兄弟，做什麼事情都合作無間。這一次的協議條文出來，大家終於知道美國跟英國合演的這一場大戲，其實劍指中共。

美國川普總統讓世界知道，連英國這種國家都願意繳出10%的關稅，讓美國的財政得以紓解，那其他國家都只好蕭規曹隨，關稅至少10%起跳。當然以川普的靈活運作及商人本性，10%只是一個基本目標，會有高低不同。只要某個國家提出的對等條件能夠滿足他的需求，美國在各種不同商品的不同進口關稅，一定還有很多可以商談的空間。畢竟「對等」才是目的，關稅只是手段。而「對等」考慮的不只是財政經濟上的出超入超，也包括政治、軍事、貨幣、匯率、科技，甚至是中共的偷竊、欺騙及不守信用的惡質文化。

美英達成「經濟繁榮協議」，圖為白宮擺出的說明板。（路透）美英達成「經濟繁榮協議」，圖為白宮擺出的說明板。（路透）

因此，在美英「經濟繁榮協議」中，雖然條文未明確提及中國，但多項條款實際上針對中國的供應鏈參與與產業影響，具有重要的戰略意涵。包括：

一、供應鏈安全與產業所有權審：被廣泛解讀為針對中國企業在英國鋼鐵產業的投資與參與。

二、汽車與零部件的關稅配額：旨在防止中國製造的汽車或零部件透過英國進入美國市場，避免關稅規避行為。

三、藥品與原料藥的供應鏈安全：被視為限制中國在全球藥品供應鏈中的主導地位，確保關鍵醫療產品的來源安全。

防止第三國產品透過英國進入美國市場：協議中明確指出，雙方將採取措施防止非參與國家（如中國）的產品透過英國進入美國市場，以規避關稅。這包括加強原產地規則的執行，防止非法轉運（即洗產地）行為。

五、強化對強迫勞動與環境標準的承諾：被視為對中國在這些領域的行為進行間接施壓，促使其改善相關標準。

雖然美英「經濟繁榮協議」未直接點名中國，但多項條款實際上針對中國在全球供應鏈中的角色，特別是在鋼鐵、汽車、藥品等關鍵產業。這反映出美國試圖通過與盟友的雙邊協議，限制中國在全球經濟中的影響力，並重塑供應鏈的結構

雖然美英「經濟繁榮協議」未直接點名中國，但多項條款實際上針對中國在全球供應鏈中的角色，特別是在鋼鐵、汽車、藥品等關鍵產業。（路透檔案照）雖然美英「經濟繁榮協議」未直接點名中國，但多項條款實際上針對中國在全球供應鏈中的角色，特別是在鋼鐵、汽車、藥品等關鍵產業。（路透檔案照）

因此各國對美國的協商，未來只要跟中國有關的，不管是幫中國洗產地的或是替中國買美國的違禁品轉口貿易的，都要受美國的控制。也難怪中國政府對於美英協議中的相關條款，表達了強烈不滿，認為這些條款實際上是將中國排除在英國供應鏈之外。中國共產黨暴跳如雷，台灣親中媒體及代理人，當然也配合增大罵美疑美聲調。

川普的「對等關稅」戰略愈來愈清晰，很多人一開始不了解，在關稅的高低上討論，在關稅上討價還價，中國甚至直接在關稅上對打。中國以中英文聲明「中國不跪」，結果呢？還是跪了！還是協商了！

這些繞著關稅談判的人或政府，都是不了解川普的心，只有讀他的唇。我在年初曾寫過一篇〈川普不確定的確定及不可預測的可預測〉。強調要了解川普總統的內心基本思維，而不要只看他變來變去甚至是誇大其詞的談話。才能化不可預測成為可預測，看出不確定中的確定，也才能夠因應得宜。

我們再次看看川普的可確定性及可預測性：

一、川普絕對美國優先：川普凡事以美國人民的利益為最佳思考，也就是讓美國再次偉大（MAGA），因此不會允許別的政黨及別的國家阻撓MAGA。

二、川普絕對不做賠本的生意。他是商人性格，願意去保護全世界，但是你的國家自己要出力更要出錢。他願意跟你做生意，但不可以不顧貿易逆差。簡單講，在川普執政下，美國不可以再吃虧。絕對沒有美國出錢養聯合國及世界衛生組織，而讓中國上下其手，把病毒散播到全世界的道理。也絕對不允許由美國人出錢出力出命蓋巴拿馬運河，再愚蠢地把經營權送給巴拿馬，再轉送給中國去掌控，這是川普無法忍耐的。只要算來算去不划算的，川普都會想辦法搶回來。

川普絕對不做賠本的生意，不允許由美國人出錢出力出命蓋的巴拿馬運河被中國掌握。（路透檔案照）川普絕對不做賠本的生意，不允許由美國人出錢出力出命蓋的巴拿馬運河被中國掌握。（路透檔案照）

三、川普最喜歡討價還價：他把自己當成談判的高手，他常被批評說朝令夕改。只要了解川普，他其實並不怕朝令夕改，因為他把價碼抬高，只是當成談判的籌碼。川普做一個談判高手的生意人，他用這樣子的態度來討價還價，以達到他原來想要的目的。外界看起來好像是不確定性高，甚至於說君無戲言，批評川普不會做總統。這些批評對川普來講是沒有意義的，因為只有達到他原本設定的目標才是他的目的。

四、川普是務實的：川普是不會用意識形態打高空的，反對者可以說環境保護很重要，可以說開採石油會造成空氣汙染。但是放著自己的頁岩油不開採，而讓其他國家把石油、天然氣當成戰略物資來掌控其他的國家，這是川普不能忍耐的。川普更不能忍耐：為了人權理念，花美國人的納稅錢去保護別的國家的邊界，而不保護自己的邊界。

五、川普是保守的：他信守的是傳統的共和黨的想法。他可以接受宗教自由，但認為一定要尊重上帝，他可以接受性別平權，但認為美國只有男女兩種性別。川普可以允許移民，但不允許非法移民，尤其因爲失敗的邊界控管，引致不少非法移民，還帶來非法毒品毒害美國。他言必稱上帝，而且他認為上帝救了他的生命，一定是要他來做一些對美國對世界更有意義的事情。這種保守派的傳統觀念不一定能取悅很多自由派人士，但卻贏得有宗教信仰的美國人的支持。

川普曾用開玩笑的語氣說：習近平是好朋友、習近平也是聰明人，所以不會對台灣出兵。（資料照，法新社）川普曾用開玩笑的語氣說：習近平是好朋友、習近平也是聰明人，所以不會對台灣出兵。（資料照，法新社）

六、川普手段可改，目的必達：川普以不確定中的確定來達到他確定想要得到的結果。譬如說當媒體問他就職以後，中國會不會對台灣出兵？他用開玩笑的語氣說：習近平是好朋友、習近平也是聰明人，故不會出兵，因為習近平知道川普我是多麼的瘋狂。他甚至說如果習近平敢出兵台灣，他就轟炸北京。像這種說法看起來好像不確定，其實是達到很確定的結果。反而拜登總統的做法讓中國很好判斷，因為看起來反中很確定，但是中國確定拜登絕對不敢出兵，中國認為拜登只敢嘴巴恐嚇。但是川普的不確定個性，讓中國很確定的是他是敢動手的人，這種不確定中的確定讓川普能夠得到更大的成果。

因此說川普的個性是不可測，其實是可測的，不是你自己想不到的就叫做不可測，不是你認為這個想法是瘋狂的，就叫做川普不可測。其實如果你能調整你自己的心態，以川普的心態去思考，把不可測的一些心理因素排除，就可以了解他是可測的。

其實從川普不確定的做法中也可以看到確定，川普有時候還故意利用他的不確定性來達到確定的結果，或用他的不可預設性達到他想要得到的確定結果。這就好像兵法上所說的故弄玄虛，先禮後兵，或先兵後禮，使命必達！

研究川普，了解川普，一定要觀其心，不能只讀其唇。

（作者曾任國策顧問、立法委員，嘉義市長）

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