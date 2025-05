名家分享~高雄好過日》零死亡願景與全韌性社會：不是口號、不能再拖

「希望不再有任何人平靜的日常生活,被交通事故所剝奪」(May no person ever be deprived again of a peaceful, ordinary life by a traffic accident) 這是2019年4月19日東池袋自動車事故後,在原地立起的紀念碑。

「希望不再有任何人平靜的日常生活,被交通事故所剝奪」(May no person ever be deprived again of a peaceful, ordinary life by a traffic accident)

這是2019年4月19日東池袋自動車事故後,在原地立起的紀念碑。

東池袋自動車事故的慰靈碑寫著:「希望不再有任何人平靜的日常生活,被交通事故所剝奪」(May no person ever be deprived again of a peaceful, ordinary life by a traffic accident)(取自貼文)

不幸的是,2025年5月19日,在新北市三峽區再次發生非常類似東池袋事故的重大車禍,一輛由78歲駕駛余文正的轎車,在北大國小旁的國光街、國成街口,全速踩油門撞擊停等紅燈的車輛及放學學生,造成3死12傷慘劇,死者有兩位是年僅12歲的國中學生。

從已知資訊,我們可以看出現有制度出現的一連串問題:

高齡換照檢核效力不足

根據新聞報導,余文正已根據2017年新制,在滿75歲後更換駕照。目前換照需要體檢,並通過由「時空定向感、記憶圖片、畫時鐘」三道題組組成的題目,這個制度是參考2009年日本修正高齡駕照後的規範,也諮詢過台灣精神醫學會。

然而要注意的是,通過「認知功能測驗」,甚至是通過更完整的MMSE、CASI等測驗,不代表「可以開車」,而是代表「目前尚未達失智」程度。舉例而言,反應速度在現行的認知功能題組中測不出來,正常老化的老人有可能反應遲緩,卻仍可以通過測驗。

因而在東池袋自動車事故後,而日本政府也藉此機會在2020年修正《道路交通法》,修訂高齡者的換照制度。除了認知功能檢查和高齡者講習課程外,新增了駕駛技能檢查(實車測試)。從2022年5月13日開始,對於有一定違規記錄的75歲以上駕駛者,將強制進行實車測試。同時,實施「安全駕駛支援車輛(Safety Support Car,簡稱サポカー)」的有限駕照制度。而因為高齡肇事事件仍頻傳,日本也有檢討下修換照年齡,或是增加使用「模擬駕駛系統」測量反應時間、對情境題的反應等建議。

高齡者操作能力下降,產生誤踩油門等狀況也會增加,因此需要更嚴格有效的駕照檢核。當然本案的兇手不一定有任何問題,初步看起來事發前沒有什麼身體狀況,是否故意、肇事逃逸,或毫不關心他人死活仍須經過調查。(取自貼文)

另外我國2017年新制有明顯漏洞,實施年齡前已經滿75歲的駕駛人竟然不用換照,因此目前仍有20萬人以上,超過83歲的駕駛人持有效駕照,風險更高。而受新法規範的駕駛也還有5.6萬人為辦理換照,相關稽核有無有效進行也是的問題。

我們認為,換照制度須結合路試或模擬機測驗,換發標準需更加嚴格,也須加強繳回駕照之誘因,並逐漸評估下修換照年齡,或實施駕駛人全面定期回測(但隨年齡頻率不同)制度。

(*補充:今日(0520)晚間交通部公佈,將下修高齡換照年齡至70歲,新增認知檢測、危險感知、四肢靈活度等項目,有肇事紀錄者則將增加回訓制度,並納入實地訓練課程。另外為鼓勵高齡駕駛繳回駕照,將補助駕駛購買TPASS月票。近期也將規劃修改考照與新增回訓制度)

路口安全設施更完善可以救命

本次發生事故的國光街、國成街口,其實已經經過一定程度的改善,並且被新北市府列為政績發稿宣傳。2020年,余嫌駕車一路加速暴衝的國成街就已經訂定為通學巷,並在路口劃設綠底行穿線,2022年並且增設標線型人行道,目前也有行人優先時向。

本次發生事故的國光街、國成街口,在2020~2022年間已經經過一定程度的改善,但對於一路加速暴衝的嫌犯余文正,這些措施可惜仍不足,無法起到另車輛減速,保護行人作用。(取自貼文)

而2022年時,由於公車業者曾要在附近增設調度站,引發居民對安全的質疑,因此新北市府也強調不讓業者設置公車調度站。諷刺的是,最危險的不是公車,而一直是私有車輛。

新北市府當時大力宣傳「小朋友的安全不打折」,如今看來對於失控,甚至蓄意的車輛毫無保護力。但這並非只有新北的問題,全台灣其他的人本交通改善也尚未完美。

以事故發生的學區來說,在交通分級上屬於「鄰里交通」層級,應該引進交通寧靜區概念,確保行人優先,盡量降低車速(20mph or 30km以下)與傷害性。

以日本體系而言,要透過道路工程進行減速,主要有:路面凸出(路面抬升/減速平台/減速丘)、車道收窄、道路屈曲(減速彎) 三大做法。而在歐系設計(英國、荷蘭等),在學區或社區內,就算是雙向單車道的行穿線,也會設置庇護島,警示/防撞條等在台灣會被當作「路障」的安全設施。NACTO設計指南也列出減速彎、車道偏移、車道瘦身、路中分隔、減速帶、圓環路口等措施。

有相當多方式可以達成道路減速,這在鄰里尺度的街道應該普及化。(圖:NACTO guideline,取自貼文)

舉例而言,如果國成街有減速彎或車道偏移,余嫌可能會在50~100公尺前就撞上停在路邊的車而停下;而如果事故路口有路口抬升、路中庇護島、甚至設置圓環等設施,雖仍會撞上路人,但撞擊速度與波及範圍可能會減小。

然而,不久前才發生高雄推動人行道擴大、路口外推,就被聯合報扭曲報導的事件,也可以看到這樣的政策推動之難。但我們還是得克服刁民和劣質媒體的阻礙,盡力往拯救人命更前進一步。

「破窗」不堵會縱容劣質駕駛

在東池袋事件中另一個爭議是肇事者飯塚幸三曾任通產省工業技術院院長,事後未被逮補,而記者會發言又態度不佳,一時之間引發輿論對於「上級國民」的抨擊。但在此事引發關注後,飯塚幸三最後被判處五年徒刑,勳章等榮典被褫奪,2024年死於獄中(93歲),算是被關到死了。

而三峽車禍事件中的余文正,也被找出曾任大同公司董事、大同日本公司財務課課長、大同公司財務處、電子事業處會計課長、大同泰國公司總經理,退休後返台養老,現仍為大同大學監察人,從里長發言也可看出其關係良好。

不過,余男駕駛紀錄劣跡斑斑,不但曾經開車在人行道上衝撞嬰兒車,也曾多次違規停車。但相關紀錄均和解、繳納罰單了事,並未影響其換照資格。在意外前,余男曾經隨意倒車撞擊後方車輛、在巷弄高速行駛擦撞行人,均未停下處理,疑似打算肇事逃逸。(另外從監視畫面也有可能是蓄意想追上先前路口擋住他的機車)

余男過去就是一個亂開車的駕駛,但均未受懲罰,等於是縱容他繼續違規,最後犯下了死傷慘重的嚴重事故。

目前已經有一些國家針對酒駕個案,引進了吹氣酒精鎖等輔助安全措施。上面也提到,日本政府已和車廠合作推出「安全駕駛支援車輛」認證,最完整的項目包含「自動煞停(附偵測行人)」、「油門誤踩抑制系統」、「先進的大燈切換系統」與「車道偏離警告」等,其實很多技術(或更先進技術)都已經普及在一般新車,對於有違規紀錄的使用者可以強制引入。

打造任何人可以不依賴車的社會

東池袋自動車事故慰霊碑碑文和其發想意義中提到:「建造一個不再發生此類交通事故的社會」、「改進社會構造,使老年人無需依賴汽車生活」。

當我們要求加嚴高齡換照,就必須結合減少車輛使用的替代方案。

如果從北大周邊環境上來看,雖然算是當地品質較好的住宅區,人行環境有經過改善,且已經在興建捷運,但卻仍是極度依賴車輛的社會。

就算是在先進國家如日本,道路意外發生率、死亡率仍和車輛持有率成正比,也就是就算法規、教育、工程如何進步,「開車比率」本身就是危險因子。因此如何進一步提供「全台灣」均有可及的大眾運輸(人口密度較低區域先以DRTS運輸,加上高齡者補助)將會是重要的配套措施。

外傷搶救第一線從社會韌性做起

台灣的醫療資源南北相當不均,本次事件傷者轉送的三家醫院,亞東是醫學中心與重度責任急救醫院、土城(長庚)是區域教學醫院與重度責任急救醫院、恩主公是區域教學醫院與中度(部分重度)責任急救醫院,其實已經是非常強的陣容,也挽救回一條到院前OHCA的生命(仍在加護病房搶救中)。

事故現場第一時間能幫忙的就是學生、老師、路人。也有新聞指出導護老師急著在現場到處問誰會CPR。而中天一邊在那邊說學生幫忙CPR大家都看哭了,但又同時鼓吹高中生不該接受民防訓練。(取自貼文)

然而,台灣並非所有地方,均能快速將車禍傷者送達設備完整的急救醫院,強化緊急自救能力仍相當重要,甚至在大量傷患發生狀況下,學生也要學會自救,才能降低死傷嚴重度。例如我們看到車禍發生後,老師、路人對失去呼吸脈搏的重傷者CPR,也是爭取搶救生命的機會。

而學生會面對的災害也不只有車禍,包含地震等天災、校園內外的暴力攻擊,若在第一時間有互救能力、避難常識,都可以減少死傷,這些知能,都是廣義「民防」的一環,也是社會韌性的一環,必須從教育學習。

原本政府規劃,高中以上學生參與民防團,也包含防災急救等訓練,若災害發生時,學生參加學校防護團編組,以確保在校園內的安全。但很遺憾,白藍立委由葉元之等人帶頭,刪除高中以上學生參與學校防護團,以及規定未滿20歲者免參加民防團隊,內政部認為此舉將弱化校園應對災害的自救能力,也影響民防能量,表達嚴正反對立場。

從本次事件中給我們的啟示是,出現天災人禍、大量傷患場景的風險隨時存在,若更多國民有民防意識、自救能力,對社會的安全性就能更增加一點。

葉元之提案刪除20歲以下學生參與學校防護團,削弱針對各種災害時的民防力量。而面對不確定的各種災害,強化民防能力就是安全最重要一環。(取自貼文)

令人不安的因子:

本次事件剛發生時,我最擔心的是出現一起恐怖攻擊案例。以隨手可得的「汽車」作為大規模蓄意謀殺工具,並針對行人密集區域攻擊,類似的犯罪型態,在美、加、日、歐、中國都曾出現過,相當難防範,但在治安相對穩定的台灣尚未發生過。本案若余男是蓄意犯罪攻擊機車騎士,其實已經接近此種犯罪類型。

英國前MI6局長對國會議員表示,中國有能力駭進英國交通系統,並控制車輛讓英國交通癱瘓。當然也有能力進行「交通恐攻」。(圖:The Times,取自貼文)

另外,一週前,前任英國秘密情報局局長、軍情六處(MI6)負責人與劍橋大學彭布羅克學院院長理查德·比林·迪爾洛夫爵士 (Sir Richard Billing Dearlove KCMG OBE) 對國會議員表示,中國有辦法關閉英國的交通號誌,並透過控制中製車輛的方式來癱瘓倫敦交通。而既然敵國有辦法遠端控制車輛,也有可能操控具有自駕功能車輛進行攻擊,這並不是科幻小說,而是英國國會議員、學者、官員、主要媒體都提出的警訊。

因而,在「全社會韌性」的思考中,極端狀況(恐攻、敵國操作民用設施)也必須納入考量,期望大家不要分政治立場,都共同瞭解搶救生命需要系統性改善交通環境安全、需要強化民防相關的急救防災意識,共同打造更安全的台灣。

文:Claudius

本文經授權轉載自高雄好過日臉書

