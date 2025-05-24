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自由開講》國家人民的器官《國有器官》

2025/05/24 19:00

◎ 守護自由的老鷹

當你看到《國有器官》，為何叫國有器官，因為你的器官不是你的，是中國共產黨的？

紀錄片《國有器官》揭露中國對法輪功的迫害中，竟發生強摘器官的驚悚冷血行徑。（圖擷取自「國有器官」臉書粉專）紀錄片《國有器官》揭露中國對法輪功的迫害中，竟發生強摘器官的驚悚冷血行徑。（圖擷取自「國有器官」臉書粉專）

當你得罪中國高官，或者被判刑，當中國高官有需要時，他會從監獄中挑人，但這樣可能還不夠，因為要血型相符不會排斥才行，所以他會用暗勢力，勾結黑道，或人口販子，從中國一般平民中，綁架年紀相當的人，還有小孩，早產兒，近日中國內部非常多的家長有失蹤的兒童，報警也沒用，中國公安根本冷處理？但這些抗議都被中國用武力強制驅離掉了，反正中國消息很多都封鎖，你也無法查出真相？

而人口販子就勾結醫護人員快速摘取器官，通常我們聽到的賣腎只是一般管道，而這種黑心生意，人口販子則一顆腎兩顆腎的賣，或者高官直接指定要的器官摘取，中國人民的器官變成高官的續命丹，想要什麼器官，就從監獄找，不然就找黑道人口販子，他們把抓人當生意，把中國人民的器官一顆顆賣，無辜的中國老百姓就成共產黨高官的生命提款機？

而移植器官時因為需要柯文哲的葉克膜技術幫忙，所以柯文哲為何以前一直去中國示範葉克膜技術，因為葉克膜技術間接幫助器官移植成功，反正柯文哲那時也沒在管這些器官那裡來的，反正移植完，然後大體直接火化，死無對證，只要參與的醫生護士不說，沒有人知道，但終於有人受不了良心的譴責，出來揭露黑幕？

才有這部國有器官的製作，當中國大外宣不斷地宣傳中國的美好，卻沒有人想過共產黨一黨獨大，他有白手套可以安撫你，也有黑手套可以壓你，強迫你，欺負你，騙你，甚至你也成為摘取器官的對象，信嗎？這個國家表面上有法制，卻是中國共產黨說了才算的法制，這樣你還會相信中國的美好嗎？

中國風景可能很美，但中國共產黨的黑暗卻是最大的反差，去中國旅遊看美景，你是看不到中國的黑暗面，而一個任意摘取人民器官的黑暗面，相信是很多人想不到，也不想面對的事情？

所以我們守護台灣的民主，就是反共，反共產主義，反中國共產黨的黑暗勢力，不止守護我們的土地財產，也是守護我們的生命，我們的器官，我想不到要把這些形容詞加上去，但不加上去，你無法體會中國的黑暗面，所以守護民主為何重要，請站出來，一起守護民主，讓我們的人權能獲得保障

（作者為業餘作家，軍事研究者）

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