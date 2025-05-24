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自由開講》翻轉原住民弱勢的關鍵 在於重建家庭與文化根基

2025/05/24 13:00

◎ 杜新富

原住民族群在台灣社會中長期處於弱勢地位，這並非源自個人不努力，而是歷史與結構性問題交織所致。走進原鄉部落，常見的是隔代教養的家庭型態。父母為了生計，年輕力壯時便離鄉赴城，四處打零工、做粗工，卻也因此犧牲了與子女共同成長、教育的機會，只能將孩子託付給長輩、親戚或教會機構照料。

孩子在缺乏親職陪伴與穩定環境中成長，教育資源又相對匱乏，身處主流社會語言與文化的夾縫中，常常無法建立清楚的自我認同。等到成年走入社會，面對競爭激烈的工作市場，往往只能重複父母的路—低薪、不穩定、邊緣化。即使組成新家庭，仍難以突破這樣生存困境，形成代代相傳的弱勢循環。

屏東縣原住民文教協會長期提供原鄉孩童免費課輔與晚餐，並募資成立全台第1座原住民兒童圖書館。（資料照）屏東縣原住民文教協會長期提供原鄉孩童免費課輔與晚餐，並募資成立全台第1座原住民兒童圖書館。（資料照）

那麼，這樣的困境是否無法翻轉？答案是否定的。要打破這個循環，必須從以下幾個方向同步努力：

首先，強化部落的經濟根基與就業機會。政府與民間應共同投資原鄉產業，例如文化觀光、永續農業與傳統工藝，讓青年能在家鄉工作、生活、成家，不再被迫離家謀生。

其次，重建家庭功能與親職能力。在原鄉推動家庭教育課程與親職支持計畫，設置托育資源中心，減輕祖輩壓力，也提升父母親的教養參與度。

再來，育必須尊重文化、強化認同。落實原住民族實驗教育，讓母語與傳統智慧成為學習資源，而非被拋棄的包袱。唯有當孩子對自己的文化有信心，才有勇氣在主流社會中立足。

台東高中原民藝能班聘請專家改編原民舞蹈，帶領學生學習不同族群舞蹈，並藉由比賽建立自信及累積表演經驗。（教育部提供）台東高中原民藝能班聘請專家改編原民舞蹈，帶領學生學習不同族群舞蹈，並藉由比賽建立自信及累積表演經驗。（教育部提供）

同時，青年是部落的希望。政府應設置獎助學金與返鄉激勵方案，鼓勵原住民青年學成回鄉，投身地方創生與社區建設

最後，族群復原力來自世代對話與文化連結。讓長輩的經驗與年輕人的活力相互補足，共同參與族語傳承、部落治理與公共討論，才能真正建立起自信、有韌性的族群未來。

翻轉弱勢並非一蹴可幾，但唯有正視問題、匯集社會資源，給予原住民族群真正的支持與尊重，下一代才能真正抬頭挺胸，在這塊土地上安心生活、穩定成家，創造屬於自己的希望與光榮。

（作者為阿美族從事自由業）

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