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自由開講》社子島不能再被鬧場綁架 請北市警方依法行政

2025/05/24 17:00

◎ 洪孝全

5月14日，社子島舉行區段徵收第二次公聽會，原應是當地居民表達意見、聆聽市府說明的重要時刻，卻再度遭特定公民團體、環保組織強勢鬧場。會中擴音器、麥克風不斷叫囂，干擾秩序，讓許多居民無法發言。最令人無力的是，台北市地政局主持人與多位合法陳述意見者多次拜託警方介入，卻不見執法行動，警方對抗議設備既不代為保管，也未有效隔離脫序群眾，任其肆意擾場。

北市府在社子島舉行區段徵收第二次公聽會，社子島自救會在場內抗議。（記者塗建榮攝）北市府在社子島舉行區段徵收第二次公聽會，社子島自救會在場內抗議。（記者塗建榮攝）

社子島禁建逾半世紀，是台北市最落後地區。自2015年起，政府推動「生態社子島」計畫，歷經都市計畫與環評審查，目前進入區段徵收報核階段，為全台最具代表性的都計案之一。眼看進展可期，卻仍有毫無地緣關係的團體頻繁現身，只因媒體聚焦，藉機提高曝光，居民改善生活的機會再度受阻

此次鬧場的自救會代表李華萍，曾擬代表時代力量參選立委，並具「惜根台灣協會」專員身分，惟已證實並無社子島產權。其抗議動機，自然引發居民質疑。另有部分環保與律師團體，也趁議題熱度到場聲援，將居民的切身議題變成表演舞台，這樣的社會真健康嗎？

更令人不解的是，主持人多次疾呼，發言鄉親也聲嘶力竭懇求警方協助，卻得不到有效作為。警察彷彿被攝影機與抗議聲浪震懾，與平日勇於面對重刑犯的形象天差地遠。筆者感嘆，面對這些自詡正義、實則霸凌的抗爭者，警方為何如此儒弱？

社子島促進會在會場外高舉支持開發旗子與布條，進入公聽會後與自救會對峙，幸未釀衝突。（記者劉詠韻攝）社子島促進會在會場外高舉支持開發旗子與布條，進入公聽會後與自救會對峙，幸未釀衝突。（記者劉詠韻攝）

社子島歷經50年限建，屋況惡化，龜裂漏水普遍。此案關乎居民身家安全與財產保障，目前僅約2%住戶申請排除徵收範圍，顯見共識已具。區段徵收勢在必行，政府也已承諾戶戶安置，保障弱勢，發展不是犧牲，而是讓居民得以安居。反觀部分職業抗議者將居民打成財團代言人，無視其真實需求，毫無建設性。

社子島不能再等，警方也不能再躲。台北市警察局應依法果斷執行職責，維護多數居民發言權與會議秩序，這不只是市政尊嚴，更是對市民安全的基本承諾。

（作者為服務業）

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