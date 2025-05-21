自由開講》賴總統就職滿週年 台灣載滿榮耀重返國際

◎ 陳啟濃

賴清德總統就任滿一年了，侯友宜勸賴總統不要搞政治鬥爭，朱立倫轟賴清德就是個「賣台」總統。反對黨兩巨頭的意見，台灣人都聽到了，但相信大多數的台灣人，對兩位的說法，不僅不會認同，而且還深惡痛絕。

國民黨主席朱立倫（中）批評賴清德總統以公司併購比喻兩岸交流，「就是一個賣台的總統」。（記者林欣漢攝）

真正搞鬥爭的是國民黨，立委多幾席，就職後就通過擴權法案，讓立法院成為壓倒五院的「太上立法院」。隨後又不惜使用暴力，強勢通過一連串的「毀滅法案」。不僅弱化國家的行政權，還一步一步透過修法，讓台灣再度回到威權時代的景況。這難道不是如同侯友宜所言的在搞政治「鬥爭」，所以事實是國民黨挑起對立，透過立法院遂行黨意，實現中共的意圖「戰場在立法院」。

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至於是誰要「賣台」，須由民眾用行動來認定。從公民團體為挽救國家危亡，發動罷免「藍委」，忍辱負重，歷經國民黨運用地方黑道勢力的威逼恐嚇，終於喚起大多數民眾的覺醒，全國各選區幾乎都成功達成第二階段的連署。至於國民黨只會造假，直接在黨部抄寫連署書，罪行被揭穿還要狡辯是「辦藍」不「辦綠」的「政治干預司法」。

總統賴清德與專制獨裁的中共政權劃清界線，贏得國際民主陣營的支持，越多國家願意更進一步支持台灣以國家名義加入國際社會。（記者塗建榮攝）

賴清德總統不僅沒有挑起政治鬥爭，更不可能賣台，反而讓台灣受到國際社會更多的認同與肯定。由於跟專制獨裁的中共政權劃清界線，贏得國際民主陣營的支持，國際社會對台灣面臨中共武力的威迫，有了更深入的認識，越多國家願意更進一步支持台灣以國家名義加入國際社會。總統的努力，讓世界看到台灣，理解台灣人維護自己國家的主權，追求自由民主生活的願望。

總統就職滿週年，展現出國家利益不可侵犯的勇敢承擔，更將台灣推向國際舞台，展現台灣人自尊與榮耀的一面。至於製造假民調編造總統滿意度不佳的情況，國民黨為達政治目的不惜製造假資料，早已不是第一次，「造假民調」又豈能獲得人民的信任。

（作者為政治評論員）

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